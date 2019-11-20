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Военное обозрение

Что отличает истребитель 4-го поколения от 5-го: на Западе попытались разобраться

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Источник изображения: topwar.ru

Обозреватель Алекс Холлингс на западном ресурсе Sofrep, специализирующемся на военных и военно-технических вопросах, публикует материал, в котором рассматриваются нюансы истребителей пятого поколения. Отмечается, что сегодня уже несколько стран разработали свои истребители пятого поколения или же такого рода разработками занимаются, при этом нет точных параметров того, "когда самолёт вдруг перестаёт относиться к 4-му поколению и переходит на ступень выше". В статье Холлингс пытается разобраться в ситуации.

Из материала:

Очевидная вещь - F-16 Fighting Falcon является истребителем четвертого поколения, но сегодня идут сложные дебаты относительно того, а является ли, к примеру, китайский J-20 истребителем более продвинуто поколения.

Холлингс отмечает общепринятые параметры и характеристики, которые должны позиционировать истребитель как относящийся к 5-му поколению. Так, называется способность таких истребителей действовать в воздушном пространстве противника с минимальной угрозой обнаружения.

Здесь нужно (со своей стороны) напомнить, что китайские J-20 обнаруживались (по крайней мере, так заявили некоторое время назад в ВВС Индии) самолётами Су-30МКИ индийских военно-воздушных сил. Если так, тогда критерий, упомянутый Холлингсом, должен выводить J-20 из класса истребителей пятого поколения.

Другой параметр, называемый западным обозревателем, состоит в расположении основных вооружений истребителя 5-го поколения во внутренних отсеках. По его словам, использование вооружений на внешних подвесках – это минус для самолёта - с точки зрения его обнаружения. При этом можно констатировать, что и самолёты, которые заявлены как представители класса 5-го поколения, всё же используют ракеты и бомбы на внешних подвесках.

Холлингс:

Также, говоря об истребителях пятого поколения, указывают на их сверхманевренность. Но это спорная деталь. Даже F-35, который считается эталоном истребителя 5-го поколения, самолётом малой заметности, может оказаться проигравшим по параметрам маневренности самолётам более раннего поколения - четвёртого.

В итоге автор материала констатирует, что сегодня очевидным параметром истребителя пятого поколения может стать способность быть настоящим командным узлом для других средств авиации, включая ударные беспилотники, при выполнении совместных операций.

Если говорить о таком параметре, то под него подходят американские F-35, а также российский Су-57, проходящий один из этапов лётных испытаний с БПЛА С-70 "Охотник". Китайский J-20 снова оказывается вне этого класса.

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Страны
Индия
Китай
Россия
США
Продукция
F-16
F-35
J-20
ПАК ФА
Су-30
Су-30МК
Проекты
БПЛА
Истребитель 5 поколения
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