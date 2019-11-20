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В ВКА имени А.Ф.Можайского пройдет презентация перспективных научно-технических разработок в интересах ВКС

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ЦАМТО, 19 ноября. В Военно-космической академии имени А.Ф.Можайского (Санкт-Петербург) 19 ноября пройдет презентация перспективных проектов в интересах военно-космической деятельности России "Научно-техническое творчество и инновации-2019".

На выставке будут представлены научно-технические разработки в интересах Воздушно-космических сил, а также технологии, направленные на повышение качества образования и научных исследований. Экспозиция состоит из 110 выставочных образцов, выполненных силами обучающихся и научно-педагогическими работниками. Среди проектов – макет космического робототехнического комплекса, интеллектуальной оптико-электронной системы контроля космического пространства, и другие перспективные разработки.

В мероприятии примут участие представители Главного командования Воздушно-космических сил, Военно-космической академии имени А.Ф.Можайского, Санкт-Петербургского университета Министерства внутренних дел Российской Федерации, Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К.Жукова, Военной академии связи имени Маршала Советского Союза С.М.Буденного, Военного института (военно-морского политехнического) ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия" и другие представители творческих и интеллектуальных научно-педагогических коллективов военных и гражданских вузов, сообщает Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил.

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