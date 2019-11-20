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Dassault Aviation модернизирует истребители "Мираж-2000-9" ВВС ОАЭ

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Источник изображения: Фото: reddit.com

ЦАМТО, 19 ноября. Минобороны ОАЭ 18 ноября объявило о подписании на авиасалоне Dubai Airshow 2019 нескольких контрактов на сумму около 7,6 млрд. дирхамов (2 млрд. долл.).

Как сообщает Khaleej Times со ссылкой на помощника заместителя министра обороны ОАЭ генерал-майора Абдуллу Аль-Сайеда Аль-Хашеми, соглашения были заключены с 10 различными национальными и зарубежными компаниями. Они предусматривают поставки авиационных боеприпасов, запасных частей, техническое обслуживание и модернизацию техники Военно-воздушных сил страны.

Самый крупный контракт на техническое обслуживание вертолетов ВС ОАЭ был подписан с базирующейся в ОАЭ компанией Global Aerospace Logistics. Его стоимость составила 3,5 млрд. дирхамов.

Министерство обороны также сообщило о подписании с французской компанией Dassault Aviation контракта общей стоимостью 1,8 млрд. дирхамов (490 млн. долл.) на проведение модернизации имеющихся истребителей "Мираж-2000-9". Детали соглашения не раскрываются, однако ранее сообщалось о намерении оборудовать самолеты контейнерной системой целеуказания большой дальности TALIOS (TArgeting Long-range Identification Optronic System) и РЛС RDY-3 компании Thales.

С компанией MBDA France также заключено соглашение на техническое обслуживание и поставку авиационных боеприпасов на сумму 93 млн. дирхамов. Соглашение на сумму 76 млн. дирхамов подписано с американской Lockheed Martin. Оно предусматривает техническое обслуживание парка F-16 в ОАЭ и поставку необходимого оборудования.

Министерство обороны ОАЭ также подписало контракт на сумму 1,63 млрд. дирхамов с AEQ Alliance на закупку боеприпасов для Военно-воздушных сил и на 93,3 млн. дирхамов – с MBDA France на поставку боеприпасов и авиационных компонентов.

Как сообщал ЦАМТО, Вооруженные силы ОАЭ впервые официально сообщили о намерении подписать с Dassault Aviation контракт на проведение модернизации состоящих на вооружении истребителей "Мираж-2000-9" в ходе авиасалона Dubai Airshow в ноябре 2017 года.

Стоимость сделки, а также другие подробности проекта тогда не разглашались. Предполагается, что переоборудование самолетов будет выполняться в течение следующих 10 лет.

Эксплуатация в ОАЭ однодвигательных истребителей семейства "Мираж" ("Мираж 5") началась в 1970-х гг. В 1998 году ОАЭ приобрели 32 новых самолета "Мираж-2000-9" и модернизировали к этой версии около 30 ранее приобретенных "Мираж-2000".

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Страны
ОАЭ
США
Франция
Продукция
F-16
Mirage-2000
Компании
Dassault
Leonardo
Lockheed-Martin
MBDA
Thales
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