Артиллеристы ЦВО получили свою беспилотную авиацию

Подготовка к запуску БПЛА "Леер-3" с аэродинамически забрасываемым передатчиком помех с абонентским терминалом сотовой связи стандарта GSM во время тактико-специальных занятий с подразделениями радиоэлектронной борьбы.

ЦАМТО, 19 ноября. В 2019 году в состав артиллерийских соединений ЦВО, дислоцированных в Сибири и Поволжье, вошли подразделения БЛА, сообщил начальник ракетных войск и артиллерии округа генерал-майор Олег Киседобрев.

"Наличие БЛА в распоряжении командного состава подразделений артиллерии вывело процесс борьбы с потенциальными целями в онлайн режим. В данном случае речь идет уже не просто о текущей разведке с воздуха и корректировке артиллерийского огня, но и об объективном контроле результатов выполнения огневых задач", – отметил О.Киседобрев.

Начальник ракетных войск и артиллерии ЦВО добавил, что примером удачного применения сложившегося тандема БЛА и артиллерии ЦВО можно считать созданный в ходе СКШУ "Центр-2019" разведывательно-огневой комплекс, объединивший в себе функции разведки, корректировки огня и объективного контроля поражения, сообщает пресс-служба ЦВО.