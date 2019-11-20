Россия получила несколько заявок от иностранных государств на поставку Су-34

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Россия готовится к возможным закупкам иностранными государствами российского фронтового бомбардировщика Су-34 в экспортном исполнении (Су-32). Заявки на приобретение самолета прислали несколько стран. Об этом рассказал глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев в рамках проходящей в Дубае выставки Dubai Airshow.

По словам Михеева, заявки на бомбардировщик Су-34 поступили от нескольких стран и в настоящее время рассматриваются. При этом он не стал раскрывать, кто конкретно желает закупить российский самолет.

Работа у нас ведется. Несколько партнеров даже летали на этих самолетах. Так что ждем решений, проводим маркетинговую работу

- пояснил он.

О заинтересованности иностранными государствами бомбардировщиком Су-34 официально сообщалось еще в 2015 году, возможно контакты с потенциальными покупателями были и раньше, но в то время он к экспорту был запрещен. Разрешение на поставку за рубеж самолет получил в апреле прошлого года, так же как и экспортный вариант исполнения - Су-32.

До настоящего времени Су-34 за рубеж не поставлялся, поставки самолета с 2006 года ведутся только в интересах ВКС России.

Су-34 – многофункциональный истребитель-бомбардировщик, предназначенный для нанесения ударов по наземным и надводным целям в условиях сильного противодействия средств противовоздушной обороны противника. По своим боевым возможностям Су-34 относится к поколению 4++ и способен выполнять основные боевые задачи без сопровождения истребителей. Благодаря высокой скорости и манёвренности бомбардировщик может самостоятельно вести воздушный бой с истребителями противника. Самолёт получил неофициальное прозвище "Утёнок" из-за носовой части, по форме напоминающей утиный клюв.