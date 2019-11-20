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Деловая газета "Взгляд"

Госдеп пригрозил Египту санкциями за покупку российских истребителей

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Истребитель Су-35С
Истребитель Су-35С.
Источник изображения: © Марина Лысцева/ТАСС

Если власти Египта приобретут у России истребители, это поставит Каир под угрозу американских санкций, заявил помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер.

Он добавил, что из-за этого под вопросом будет и возможность приобретения Египтом американского оборудования. Каир уже уведомили о возможных рисках, передает ТАСС.

Военный эксперт Игорь Коротченко в комментарии газете ВЗГЛЯД говорил, что угрозы в адрес суверенных государств в такой ситуации являются наглядным примером неспособности США конкурировать с российской военной техникой в честной борьбе.

До этого уже сообщалось, что США предупредили Египет о возможных негативных последствиях приобретения у России истребителей Су-35.



Сергей Гурьянов

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  • В новости упоминаются
Страны
Египет
Россия
США
Продукция
Су-35
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