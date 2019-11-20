Чей комплекс лучше: военный эксперт сравнил системы ПВО России и США

Споры о том, чей комплекс ПВО лучший, не утихают последние пять лет. До 2010 года бесспорным лидером считались США со своим ЗРК Patriot, а после 2015 года в рейтинг возглавили российские ЗРК и ЗРС. Несмотря на это, споры не прекращаются - они идут на уровне знаний радиолокации, элементной базы, систем взаимодействия ПВО, ПРО и ВВС. С очередным скепсисом по поводу возможностей российских ПВО выступило польское издание Gazeta, опубликовав статью Мачея Кухарчика (Maciej Kucharczyk) Rosyjska broń nie jest cudowna. Dba o to fizyka ("Российское оружие это не чудо. Заботится о том физика")

В этой статье польский журналист снова прошелся по физическим свойствам радиолокации, "уличив" ЗРС С-400 в неспособности сбивать цели ниже 10 км и "контролировать небо над Варшавой и Познанью". Польский журналист также указал на "отставание" России в "ключевых сферах командования" и привел лучшую систему, которую приобрела Польша, а именно - систему боевого управления ПВО и ПРО (IBCS) , благодаря которой закупаемые американские ЗРК Patriot обеспечат лучшую противовоздушную защиту. Аплодисменты, занавес.

Безусловно, на бумаге или в рекламном ролике все выглядит впечатляюще и правдоподобно. Однако лучшим доказательством эффективности работы является практика, особенно практика боевых действий.

"Ага, - радостно скажут поляки - В отличие от С-400 американский Patriot воевал и сбивал" Не буду отрицать известные факты. Да, воевал. Да, сбивал. Даже дроны. Этот факт, кстати, в марте 2017 года подтвердил генерал армии США Дэвид Перкинс, возглавляющий командование разработки и исполнения доктрин Армии США (TRADOC), когда на одном из симпозиумов рассказал, что ЗРК Patriot смог своей зенитной ракетой (ЗУР) сбить квадрокоптер, купленный за 200 долларов. Поэтому инфоповоду многие мировые СМИ пожурили американцев, мол, ракетой стоимостью 1,5 млн долларов сбить дешевый квадрокоптер? Ай да Patriot - ведь смог когда надо! Вероятно, такой успех стал тем самым стимулом, благодаря которому польское министерство обороны купило это "чудо" у ВПК США за 4,7 млрд долларов.

Однако в польскую бочку меда попала ложка дегтя. Безупречную репутацию ЗРК Patriot испортила атака дронов на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Абкайк и Хурайс, принадлежащие компании Saudi Aramco. Дело в том, что эти НПЗ как раз и охраняли ЗРК Patriot. Например, НПЗ в Абкайке прикрывали одна батарея ЗРК Patriot, один ЗРК Shahine II и три батареи Skyguard с шестью 35-мм ЗУ установками Oerlikon и тремя пусковыми установками зенитных управляемых ракет AIM-7F. Несмотря на такую защиту, дронам удалось преодолеть ее и нанести ущерб, вызвавший широкий резонанс в мировых СМИ и снижение добычи нефти в Саудовской Аравии в два раза.

Объяснения со стороны США были, мягко говоря, неубедительны. Информационную помощь оправдывавшимся за "конфуз" США оказали специалисты из НАТО и Израиля, но и они не смогли дать внятный ответ на вопрос: почему американские комплексы ПВО оказались бессильны перед атакой дронов? К слову сказать, атака дронов или роя дронов - это тактика, придуманная в США как раз для борьбы с комплексами ПВО.

Так была ли возможность защитить важнейшие нефтяные объекты Саудовской Аравии от такой атаки? Согласно ТТХ американских ЗРК и результатов их испытаний - да, была. Однако, в силу ряда технических особенностей, которые знакомы только специалистам, вероятность успеха "атаки дронов" также была высока.

Не секрет, что композитные материалы, применяемые при создании БЛА, значительно снижают его эффективную поверхность рассеяния (ЭПР) в радиолокационном диапазоне до величин, равных 0,02 м2. Поэтому, чтобы понять причину произошедшего "конфуза", рассмотрим ТТХ комплексов собранных для обороны НПЗ в сравнении с российским ЗРК малой дальности модульного исполнения - "Тор-М2МКМ", который в гусеничном варианте насбивал десятки дронов различных конструкций около российских баз Хмеймим и Тартус.

Как видно из таблицы, поразить дроны, имеющие ЭПР 0,02 м2, способны всего два комплекса - российский "Тор-М2МКМ" и ЗРК Patriot. Российский ЗРК "Тор" обнаруживает эти объекты благодаря высокому потенциалу РЛС обнаружения. Так, для целей с ЭПР более 0,1 м2 максимальная дальность обнаружения равна 32 км, а цели с ЭПР менее 0,1 м2 он видит на дистанции 10-15 км. Другое дело ЗРК Skyguard и ЗРК Shahine II, которые хоть и должны были "специализироваться" по дронам, но возможности их штатных РЛС не позволили им выполнить эту боевую задачу.

Зенитно-ракетные комплексы ПВО, охранявшие НПЗ компании Saudi Aramco, не сделали ни одного выстрела в силу своих "технических особенностей" - они не видели цели и, соответственно, не могли их сбить. Обломки участвовавших в атаке дронов скорее всего появились в результате естественного падения - пролетев свыше 500 км, у БПЛА закончилось топливо.

Если бы НПЗ Абкайк и Хурайс прикрывала российская батарея ЗРК "Тор-М2КМ", то площадь ее ответственности и обороны составила бы 200 км2, обеспечивая противовоздушную оборону с любого направления. К тому же ЗРК "Тор-М2КМ" - универсальный комплекс, автономный боевой модуль (АБМ), который можно установить на любую платформу соответствующей грузоподъемности, будь то автомобильное шасси, автомобильный полуприцеп или прицеп, железнодорожная платформа, палуба корабля, крыша здания. В одном корпусе АБМ размещены: РЛС обнаружения целей, РЛС сопровождения целей и ракет, всесуточная оптико-электронная система визирования целей, 8 готовых к пуску ЗУР, вычислительный комплекс, спецаппаратура обеспечения боевой работы, автономный и резервный источники питания с собственным запасом топлива, рабочие места командира и оператора, система жизнеобеспечения. Вертикальный старт зенитных управляемых ракет катапультного типа обеспечивает минимальную ударную нагрузку на любую платформу, на которую установлен АБМ.

Высокая точность наведения ракеты на цель, оптимизированная для поражения высокоточного оружия боевая часть и высокая средняя скорость ЗУР в зоне поражения обеспечивают поражение различных, в том числе маневрирующих, воздушных целей с вероятностью не ниже 0,9. Комплекс обеспечивает одновременное поражение четырех воздушных целей четырьмя ЗУР. К поражаемым ЗРК "Тор-М2КМ" средствам воздушного нападения относятся: беспилотные летательные аппараты (дроны), крылатые ракеты всех видов базирования, авиационные бомбы, самолеты и вертолеты противника. Благодаря этому ЗРК "Тор-М2КМ" с высокой эффективностью выполняет задачи непосредственной защиты объектов.

ЗРК "Тор-М2" - младший в линейке российских ЗРК и ЗРС. То, что может он, могут и старшие - ЗРК "Бук М2/М3", ЗРС С-400 и ЗРС С-350. Если вспомнить, что ЗРК "Бук-М2Э" 14 апреля 2018 года сбил все крылатые ракеты над Дамаском, то все споры вокруг того, могут или не могут российские комплексы ПВО сбивать цели - это антимония (пустая болтовня).

Алексей Леонков (военный эксперт журнала "Арсенал Отечества")