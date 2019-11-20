Курдская карта

Военный эксперт Антон Лавров — о значении событий на севере Сирии в противостоянии Трампа и Демократической партии США

Решение Дональда Трампа бросить сирийских курдов на произвол судьбы вызвало бурю негодования в Госдепартаменте и Пентагоне. Помимо обычной в подобных ситуациях критики, недовольство прорывается и по другим каналам. В The New York Times слили очень критичную по отношению к политике администрации президента внутреннюю докладную записку уважаемого дипломата Уильяма Робака. Он спецпосланник США в глобальной коалиции по борьбе с ИГИЛ (организация запрещена в России). Несколько лет Робак отработал с курдами в Сирии, помогая создавать их вооруженные силы и органы самоуправления. В документе, обращенном к ограниченному кругу высокопоставленных коллег, он позволил себе быть более откровенным, чем в публичной сфере.

Не стоит забывать, что The New York Times регулярно атакует Трампа еще с тех времен, когда он не занимал президентский пост. Именно это уважаемое издание со ссылкой на свои "источники" фактически обвиняло президента в сговоре с Россией с целью фальсификации выборов. За два года расследования спецпрокурора Роберта Мюллера никаких доказательств обнародовано не было, но это никого не смущает. В конце октября эта же газета оказалась в числе нескольких ведущих изданий США, одновременно выпустивших утечки о содержании переговоров Трампа с Зеленским, что послужило поводом для инициации процедуры импичмента. Очередной слив, теперь уже и с указанием фамилии уважаемого дипломата, на этом фоне не выглядит простым совпадением.

В докладной записке, изначально не предназначавшейся для опубликования, дипломат прямо говорит, что протурецкие боевики совершали в ходе операции "Мирный источник" военные преступления и этнические чистки. Не секрет, что в их рядах находится немало радикальных исламистов, не сильно отличающихся от тех же ИГИЛ или "ан-Нусры" (организация запрещена в России). Убийства мирных жителей попали на видео в первые же дни операции, что сильно подпортило имидж турецкого военного ведомства, в особенности среди самих американцев. По данным Робака, короткая турецкая операция стоила жизни более чем 200 гражданским лицам и вынудила покинуть свои дома в приграничных районах более 100 тыс. человек.

Уильям Робак полагает, что США сделали недостаточно для предотвращения турецкой операции, но признает, что не допустить ее было бы трудно даже при более жесткой политике США. После нескольких месяцев тщательной подготовки Эрдоган был готов отдать приказ к наступлению несмотря ни на какие угрозы санкций или усиление совместных американо-курдских патрулей. Сохранение присутствия помогло бы сохранить США лицо, но не спасло бы курдов от разгрома.

Внезапный уход американских войск в самый критический момент привел и к потере лица, и спутал все карты обороняющимся, это подорвало их моральный дух и привело к быстрому поражению. Поэтому камнями на курдских территориях закидывали не только турецкие и российские бронеавтомобили. Первыми таких проводов удостоились в Камышлы американские колонны, уходившие из Сирии в Ирак в разгар турецких бомбардировок и артобстрелов. Телеканалы США поразили своих зрителей кадрами летящих в бронемашины со звездно-полосатыми флагами камней и гнилых помидоров еще месяц назад. Получить такое от своих еще недавно верных и надежных союзников было особенно обидно.

Как с грустью отмечает автор докладной, слова Трампа о том, что теперь США в Сирии интересует исключительно нефть, прекрасно наложатся на популярные на Ближнем Востоке теории заговоров. Многие здесь еще со времен "Бури в пустыне" уверены, что все вмешательства США в регионе происходят из-за желания контролировать запасы углеводородов. Теперь спорить с этим мнением будет гораздо сложнее. Особенно должно быть обидно для американской дипломатии то, что именно в Сирии запасы нефти очень малы. Никакого сравнения с Ираком или Ираном они не выдерживают. Даже после полного восстановления добычи максимум, на что ее может хватить, — ограниченная поддержка финансами курдской автономии. Тем не менее решение сохранить военное присутствие в Сирии даже и под таким предлогом Робак считает правильным.

Американские военные вернулись в Сирию всего через пару недель отсутствия, наглядно продемонстрировав непоследовательность и импульсивность Трампа. Это даже на время приободрило курдов, которые приостановили переговоры с правительством страны. Но вернувшиеся американцы полностью устранились от участия в событиях на севере страны. Они не помогали оборонять курдские города от наступления протурецких исламистов и не защищают их теперь. В эти сложные дни рядом с курдами находятся уже не американские союзники, а отряды правительственной армии и российская военная полиция.

Снизилось влияние США и потому, что вернулись не все войска. Вместо 1,5–2 тыс. американских военных и нескольких сотен их европейских союзников теперь в Сирии остались менее тысячи. Может показаться, что сокращение не такое уж и большое. К тому же они заметно "потяжелели". Впервые в состав группировки включили мощные БМП Bradley. ВсерьЕз рассматривалась даже посылка на охрану нефтепромыслов танков Abrams.

Но вместо сотен километров границы с Турцией и основных городов Заевфратья американская группировка следит лишь за несколькими месторождениями в малонаселенной пустыне. Это совсем небольшое пятно на карте страны. Вместе с территориальным контролем уменьшилось и политическое влияние США на обстановку. Как признает дипломат, теперь им сложнее будет обосновать свое участие в политическом процессе по определению послевоенного будущего Сирии и использовать ее как базу для борьбы с терроризмом в регионе.

Сообщение от авторитетного источника о крупных военно-политических неудачах на Ближнем Востоке, ответственным за которые называют президента, — очень серьезный удар по и так не простым позициям Трампа. Сейчас трудно гадать, чем закончится история с импичментом, но несомненно, курдская карта, вытащенная из рукава на страницы влиятельной американской газеты, станет мощным фактором в политических баталиях в Вашингтоне.

Антон Лавров — военный эксперт

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