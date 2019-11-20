Около тысячи офицеров ВВО привлекли к командирским сборам в Бурятии

Военные будут сдавать зачеты по всем предметам боевой подготовки, в частности, стрельбе, вождению боевой техники, тактической, физической, общественно-государственной и специальной подготовкам

УЛАН-УДЭ, 19 ноября. /ТАСС/. Офицерские сборы начались в соединениях и воинских частях общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Республике Бурятия. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе ВВО.

"Стартовали сборы с командирами взводов. К мероприятиям привлечены около 1 тыс. офицеров мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений, а также специалисты инженерных, радиоэлектронных, тыловых и других подразделений. Особое внимание командиров уделяется изучению новой учебной инфраструктуры, построенной на полигонах с применением сирийского опыта", - сообщили в пресс-службе.

Командирские сборы являются своеобразным экзаменом, на котором проверяется уровень готовности младшего офицерского состава к обучению и воспитанию подчиненных.

"В течение нескольких дней военнослужащие будут сдавать зачеты по всем предметам боевой подготовки, в частности, стрельбе, вождению боевой техники, тактической, физической, общественно-государственной и специальной подготовкам", - добавили в ВВО.