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Военно-промышленный курьер

Первый год новой "Эры"

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Источник изображения: Первый замминистра обороны Руслан Цаликов и научный руководитель технополиса "Эра" Михаил Ковальчук оценили итоги работы за год

Технополис отчитался перед Минобороны о сделанном и поделился планами

Научно-координационный совет военного инновационного технополиса "Эра" может быть утвержден после согласования с министром обороны России в ближайшее время. Об этом сообщил научный руководитель технополиса, президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.

"В ближайшее время последует согласование состава с министром и его могут утвердить", – сообщил Ковальчук во время совещания в технополисе.

В свою очередь первый замминистра обороны РФ Руслан Цаликов отметил, что технополис "Эра" – то место, где можно давать быстрый результат, поскольку специалисты не ограничены регламентом.

К совещанию дизайн-центр "Эры" продемонстрировал первые итоги работ по микроэлектронике, роботам, биотехническим системам, программному обеспечению. По словам Цаликова, технополису уже есть что не только показать, но и внедрить. "Эра" начала давать продукцию", – констатировал первый заместитель министра, отметив, что посещение технополиса для него не просто дежурная поездка, а исполнение поручения главы военного ведомства Сергея Шойгу.

В частности, Цаликову показали отечественную разработку "Радиочастотная маркировка", позволяющую считывать сигналы с радиометок и передавать данные о них на компьютер. Сейчас она проходит апробацию, уточнил руководитель лаборатории ПАО "Микрон" (ГК "Элемент") Василий Волосов. Он подчеркнул, что подобные полностью отечественные системы представлены в России впервые. Первому замминистра обороны также презентовали проект по выявлению генетических нарушений в геноме человека.

Справка "ВПК"

Технополис "Эра" создан в соответствии с указом главы государства от 25 июня 2018 года. В концепции прописаны решения комплекса задач: ускорить разработку и внедрение прорывных технологий в оборонной сфере, создать инфраструктуру для успешного взаимодействия научных, образовательных и производственных организаций, поддержать талантливую молодежь реализацией программ для молодых ученых в рядах Российской армии. Сейчас в технополисе ведутся работы по 14 научным направлениям.


Василий Москвин

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 45 (808) за 19 ноября 2019 года

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Страны
Россия
Компании
Курчатовский институт
Минoбороны РФ
Персоны
Цаликов Руслан
Шойгу Сергей
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