Академик для пользы дела

Летчик-космонавт Виктор Савиных возведен в высший научный сан

Дважды герой Советского Союза, доктор технических наук, профессор Виктор Савиных 14 ноября избран действительным членом Российской академии наук. А "Военно-промышленный курьер" стал первым, кому летчик-космонавт дал интервью в новом статусе.

– Поздравляем! Но вы уже и до этого были академиком, пусть не столь высокого ранга...

– Да, членом-корреспондентом РАН я уже был, как и академиком Академии космонавтики имени Циолковского.

– Нынешнее звание в науке – выше некуда. Как вы себя в этом качестве ощущаете? Смотрите в зеркало – а там действительный член Академии наук. Каково это?

– Смотрю и вспоминаю, что перед заседанием академии, на котором состоялось избрание, жена настаивала на моем походе в парикмахерскую, но я уже не успел. А так вроде особых изменений не вижу.

– А из того, что внешне не заметно, но внутри ощущается, есть?

– Есть, конечно. В первую очередь удовлетворение. Что-то значимое я в своей научной жизни сделал, и приятна высокая оценка этого. Каких-то глобальных открытий на моем счету нет, но есть исследования, продвинувшие понимание физики атмосферы Земли: вертикально-осевые структуры, широтное распределение серебристых облаков... Кроме того, я активно проводил мониторинг выбросов рек и анализ происходящих при этом процессов. На моем счету три полета, и в каждом я вел наблюдения за Аральским морем, отслеживая изменение его очертаний, а в дальнейшем готовил по этому вопросу объемистое заключение. Такая вроде разбросанность научных интересов на самом деле иллюстрирует превратности судьбы – начинал я с физики атмосферы и именно с тем научным багажом впервые баллотировался в членкоры РАН, но потом стал ректором Московского университета геодезии и картографии (МИИГАиК) и исследовательская работа пошла больше по географической стезе. И именно за те работы я был утвержден членом-корреспондентом РАН. Но сейчас баллотировался как раз по отделению "Науки о земле – физика атмосферы", поскольку и это направление не забывал. Результаты голосования меня порадовали – 536 за, 13 против и 17 недействительных бюллетеней.

– Убедительно. Вы, читатели "ВПК" хорошо знают, помимо научной и организационной работы в МИИГАиК, где являетесь президентом, активно популяризируете космические исследования среди молодежи. Академическое звание поможет в этой деятельности?

– Уверен, что да. Как раз накануне заседания в РАН вернулся из Кирова, где мы проводили очередные ежегодные Циолковские чтения, 15-е по счету. Своих представителей – победителей местных конкурсов – прислали 18 регионов, приехали больше ста человек. Мы все лето отбирали лучшие доклады, и очень радует, что представлены самые разные направления исследований и география участников обширна. Что особо приятно – впервые чтения проходили в новом здании Детского космического центра, содействие в строительстве и оснащении которого оказывали первые лица страны. Этот комплекс открылся в прошлом году. Теперь, когда я стал академиком, будет проще воплотить давнюю мечту – вывести молодежные Циолковские чтения на международный уровень. Думаю, эта работа интересна и для РАН: кроме мало кем замечаемых рекомендаций, спускаемых оттуда в образовательные структуры, и коллекционирования научных публикаций появится возможность поучаствовать в живом, интересном и, безусловно, полезном для российской науки деле. Детьми же там никто не занимается. Точнее, пока не занимался... И в этом направлении, уверен, я способен сделать многое.

– Космонавт-академик – насколько в России это редкое явление?

– Сейчас в РАН пять летчиков-космонавтов. Были мы все пятеро членкорами – первым стал Валентин Лебедев, он это звание получил раньше меня, потом я. За мной – Владимир Соловьев, нынешний руководитель полетами, затем Юрий Батурин и врач Олег Атьков. Теперь меня избрали действительным членом академии.

– А на чисто космические дела ваш новый статус поможет влиять?

– Я еще не вышел из стен РАН, как представители Института физики атмосферы и Института физики Земли, с которыми я давно сотрудничаю, уже сказали: ты давай, помогай нам, есть много перспективных направлений, и чтобы открыть по ним работы, твой теперь уже академический авторитет будет очень кстати. Так что дел полно.

Виктор Савиных

Беседовал Алексей Песков

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 45 (808) за 19 ноября 2019 года