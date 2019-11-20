Астронавты остались без мест на "Союзах"

Зарубежные астронавты впервые за 19 лет не вошли в экипажи российских космических кораблей "Союз". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр подготовки космонавтов.

Межведомственная комиссия утвердила экипаж корабля "Союз МС-17" полностью из россиян: Анатолия Иванишина, Ивана Вагнера и Николая Чуба. Этот экипаж должен отправиться к МКС в октябре 2020 года.

С экипажем на весну 2021 года сложилась аналогичная ситуация. Места на "Союзе МС-18" должны занять Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Корсаков. Это первый случай в истории, когда в космос может полететь экипаж из трех Сергеев.

Ранее сообщалось, что НАСА размышляет над возможностью покупки дополнительных мест на российском "Союзе". При этом действующий контракт с "Роскосмосом" предусматривает последний полет астронавта НАСА Кристофера Кэссиди на "Союзе" в марте 2020 года, и Конгресс США запретил агентству продлевать соглашение.

4 октября исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев заявил, что в 2020 году госкорпорация не сможет запустить третий космический корабль "Союз МС" к МКС, если это понадобится НАСА. По его словам, подобное решение "было бы выходом, если бы об этом думали раньше", поскольку строительство "Союза МС" занимает от 2,5 до 3 лет, а НАСА не выделило "Роскосмосу" средств на это.

Вице-президент США Майкл Пенс пообещал, что до марта 2020 года Соединенные Штаты отправят астронавтов на МКС на собственном пилотируемом космическом корабле, что сделает ненужным российский "Союз МС". По состоянию на июль 2019 года НАСА за 70 мест для астронавтов на российских пилотируемых космических кораблях серии "Союз" заплатило "Роскосмосу" 3,9 миллиарда долларов.