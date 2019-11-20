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Известия.ru

Артиллеристы провели учения под Ростовом-на-Дону в День ракетных войск

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Источник изображения: Фото: пресс служба ЮВО

Учения по управлению огнем артиллерии на полигоне под Ростовом-на-Дону провели артиллеристы мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО). Маневры были приурочены ко Дню ракетных войск и артиллерии.

Как сообщили в пресс-службе ЮВО, по легенде расчеты беспилотников обнаружили колонну условного противника и передали данные об этом на командный пункт. После этого в рамках тренировки была открыта стрельба.


В тренировочных мероприятиях приняли участие свыше 100 военных и использовалось порядка 30 единиц техники, передает РЕН ТВ.

В частности, были задействованы артиллерийские тягачи "Медведь" и РСЗО БМ-21 "Град". Они транспортировали расчет и боеприпасы к огневым рубежам.

В середине октября сообщалось, что более 8 тыс. военнослужащих ракетных войск и артиллерии Южного военного округа на 30 полигонах провели единовременные учения с боевыми и электронными пусками ракет и боевой стрельбой.

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