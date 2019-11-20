"Орион" потерялся в глубинке

Причины аварии беспилотника назовут после расследования

Авария опытного образца ударного беспилотника под Рязанью не повлияет на сроки передачи комплекса на испытания в Минобороны.

О причинах говорить преждевременно, необходимо дождаться результатов расследования, сообщил источник в военном ведомстве. Беспилотный авиационный комплекс "Орион" упал во время испытательного полета в 70 метрах от многоквартирного жилого дома в поселке Листвянка Рязанской области, не долетев до ВВП учебного аэродрома Протасово, где планировалась посадка. "Орион" – средневысотный беспилотный комплекс большой продолжительности полета. Максимальная взлетная масса составляет одну тонну, полезная нагрузка - до 200 килограммов. В феврале этого года сообщалось, что ранее "Орион" был испытан на применение авиабомб – без уточнения видов использованных боеприпасов. В безоружном варианте, как разведчик, беспилотник успел поработать в Сирии. Николай Долженков, генеральный конструктор выпускающей беспилотник группы "Кронштадт", на авиасалоне МАКС-2019 заявлял, что "Орион" находится в финальной стадии испытаний, и что Минобороны России получит один такой комплекс до конца года.

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 45 (808) за 19 ноября 2019 года