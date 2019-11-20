Судно ТОФ примет участие в российско-вьетнамских учениях по помощи аварийной подлодке

Экипаж спасательного судна "Игорь Белоусов" уже завершает подготовку к учениям

ВЛАДИВОСТОК, 19 ноября. /ТАСС/. Спасательное судно Тихоокеанского флота (ТОФ) "Игорь Белоусов" примет участие в российско-вьетнамских учениях по помощи экипажу аварийной подводной лодки, которые пройдут в декабре в Южно-Китайском море. Об этом сообщила во вторник пресс-служба ТОФ.

"В соответствии с планом мероприятий Министерства обороны Российской Федерации по развитию связей с армиями иностранных государств на 2019 год спасательное судно Тихоокеанского флота "Игорь Белоусов" примет участие в совместном российско-вьетнамском учении по оказанию помощи экипажу аварийной подводной лодки, лежащей на грунте", - сообщила пресс-служба.

Экипаж спасательного судна завершает подготовку к учениям. Так, несколько дней назад в одном из полигонов боевой подготовки Японского моря экипаж провел тренировку, в ходе которой глубоководной обитаемый аппарат АС-40 проекта 18271 ("Бестер-1") на глубине более 60 м провел две стыковки со стенд-макетом подлодки.