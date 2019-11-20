Автомат Кулибина и мастера торпедирования

Чиновники готовы отбиваться от изобретателей до последнего патрона

Каждое сражение в современной войне – конгломерат взаимодействующих элементов боевого порядка, наиболее массовым из которых является пехота, оснащенная индивидуальным стрелковым оружием. Если в результате точечного огневого контакта с противником удастся нанести ему 50 процентов потерь (при своих 30), то ущерб для агрессора, как показывает опыт, окажется неприемлемым, он запросит мира или откажется от своих замыслов. Но рассчитывать на это можно только при соответствующем качестве автоматического стрелкового оружия.

Популярность автомата Калашникова и его модификаций в локальных войнах известна. Даже террористы предпочитают действовать в ближнем бою именно с ним, а не с американской М-16. АКМ изображен на флагах некоторых стран, что говорит о его авторитете. Однако время и жесткая конкуренция заставляют более строго подойти к некоторым ТТХ наших "калашей".

На эти мысли навел научно-технический форум "Армия-2019", где были выставлены современные образцы стрелкового оружия, в том числе АК-12, АК-15, другие модификации. Как известно, долгое время, особенно в лихие 90-е и после них, это оружие не модернизировалось. Совершенствовалось навесное оборудование, но огневые свойства (меткость, кучность, дальность, скорость пули) оставались неизменными. Ожидалось, что на "Армии-2019" появится что-то принципиально новое, даже необычное. Но…

Надежность ствола

После посещения выставки приходишь к выводу, что застойные явления в деле совершенствования стрелкового вооружения еще не преодолены. Увиденные образцы оказались почти полными аналогами АК-74 по стволу и боеприпасам, а следовательно, объективно вобрали в себя и все его недостатки по внутренней и внешней баллистике. Спрашивается, надо ли их тиражировать?

“ Мы храним на складах миллионы единиц оружия, которое уступает по боевым возможностям натовскому ”

Сегодня на складах находится около 17 миллионов автоматов калибра 7,62 и 5,45 миллиметра. Много это или мало? Опыт показывает, что объем хранения должен соответствовать количеству призывного ресурса на время Ч, который равен 10 процентам от численности населения, плюс два миллиона единиц на переходный период перевода промышленности на военное положение. В странах НАТО на складах хранится 35 миллионов единиц стрелкового оружия. Давайте попробуем сравнить эти потенциалы. Обстановка вокруг России требует отбросить пропагандистскую шелуху и трезво оценить положение дел.

Один из критериев оценки качества оружия – его износоустойчивость. Бренд "Калашников" имеет такие пограничные сроки эксплуатации: по стволу – 10 тысяч, по механизму автоматики – 40 тысяч выстрелов. У некоторых образцов стрелкового оружия стран НАТО первый показатель – до 20 тысяч, второй – 70 тысяч. У австрийской винтовки AUG ресурс вообще составляет 100 тысяч выстрелов.

Кроме того, отечественные автоматы тяжелее образцов стран НАТО в отдельных случаях на 0,6 килограмма. Отдадим должное: автоматы Калашникова имеют потрясающую надежность работы частей и механизмов в различных климатических условиях, неприхотливы в эксплуатации, но за счет чего это достигается? За счет больших зазоров между трущимися частями системы автоматики, что неизбежно ведет к разнонаправленным нагрузкам, которые усиливают отдачу и бросание оружия при автоматической стрельбе.

Хромает и эргономика. К примеру, у АК-74 неудачная конструкция переводчика огня, короткая прицельная линия, сложная система примыкания магазина. Его вдобавок трудно использовать как упор при стрельбе.

Качество ствола также оставляет желать лучшего. При выстреле пуля, продвигаясь по каналу ствола, придает ему волнообразный изгиб. Максимальное значение он имеет в месте отверстия для отвода пороховых газов. Приклад находится под углом к оси канала ствола, что создает условия для образования пары сил, увеличивающих отрицательные явления отдачи, и ведет к разбросу пуль. Это в свою очередь резко снижает вероятность поражения цели на больших дальностях при стрельбе очередями.

Энергоемкость патрона

Неправильно рассматривать конструкцию оружия и его боевые свойства в отрыве от патрона. Это единый комплекс, в котором пуле придается динамика. Если сравнить М-16 (калибра 5,56) и АК-74 (калибра 5,45), увидим, что М-16 имеет начальную скорость пули 991 метр в секунду и ее энергию на дульном срезе 2200 джоулей. У АК-74 скорость пули составляет 900 метров в секунду, а энергия на дульном срезе – лишь 1316 джоулей. Понятно, что при таких показателях АК-74 серьезно проигрывает образцам стран НАТО по убойной силе и проникающим способностям пуль.

Фото: dailystorm.ru

Научно доказано, что пуля АК-74, пролетев 500 метров, теряет потенциал до 242 джоулей. А пуля винтовки М-16 (при равных условиях) будет иметь энергию 433 джоуля. Таким образом, при современных средствах индивидуальной защиты типа "Ратник" нанесение солдату поражения из АК-74 с целью временного вывода его из строя будет весьма проблематично. А у винтовки М-16 такой шанс есть. Но даже ее, как стало известно, в США будут менять на более эффективную под новый вид боеприпасов. Учитывая вышеизложенное, делаем вывод: мы храним на складах оружие, которое уступает по боевым возможностям натовскому.

Не следует забывать, что ученые стран альянса по заказу своих Министерств обороны (в соответствии с концепцией "Выстрел-поражение") ведут разработку средств прицеливания, которые должны гарантировать вероятность поражения, приближающуюся к ста процентам. В состав этих приспособлений уже сейчас входят электронно-оптический прибор с встроенным баллистическим вычислителем и лазерный дальномер, интегрированные с огневой системой автомата. Роль стрелка сведена к минимуму. Ему необходимо найти цель и совместить с ней прицельную марку. Прибор сам внесет поправки даже на метео- и другие параметры. Когда ось канала ствола совпадет с прицельной маркой, он выдаст команду на производство выстрела. Правда, такая винтовка будет стоить примерно 55–60 тысяч долларов.

В странах НАТО ведутся работы и по созданию умных пуль. В них монтируются устройство, запоминающее место цели, система контроля параметров траектории в полете и органы управления для ее коррекции.

Наши же оружейники предлагают в ближайшей перспективе опираться на возможности АК-12 и АК-15. Да, конечно, эргономика этих образцов приближена к стандартам НАТО, добавилось навесное оборудование, но баллистика и энергетика не претерпели положительных изменений. Хотя именно они позволяют быть лидерами в элите мировых производителей оружия.

Если суммировать, напрашивается вывод, что по большому счету "эффективные менеджеры" оружейного бизнеса продали Министерству обороны старье с улучшенным дизайном, но уже за большие деньги. Очень хотелось бы в этом ошибиться.

Хотя не вызывает сомнения тот факт, что конструкторская и инженерная мысль в России способна создать уникальные проекты, решить любую техническую задачу. Но технологический уровень их практической реализации оставляет желать лучшего ввиду отсутствия производств XXI века. Поэтому в ближайшие пять – десять лет массовое внедрение электронных устройств в систему управления огнем индивидуального стрелка весьма проблематично.

Патент на заморозку

России, чтобы сохранить позиции лидера в области создания образцов стрелкового оружия для массовых армий, нужно, по мнению независимых экспертов, четко представлять основы, определяющие боевые возможности ручного индивидуального оружия. Главное – мощность выстрела, которая равна произведению энергии, скорострельности и меткости стрельбы. Если со скорострельностью у нас все в порядке (она соответствует мировому уровню), то энергия нуждается в серьезном приращении. Это можно сделать только за счет существенного увеличения начальной скорости пули.

“ Эффективные менеджеры оружейного бизнеса продали армии старье с улучшенным дизайном, но уже за большие деньги ”

Необходимо такое техническое решение, которое бы не нарушало сложившийся технологический процесс массового производства образцов стрелкового оружия, обеспечивало сохранность патронного ряда в существующем виде. И кроме того, позволило с минимальными финансовыми затратами произвести модернизацию оружия, хранящегося на складах, с повышением его боевых возможностей, желательно с достижением превосходства над западными образцами по убойной силе.

Нельзя сказать, что в Минобороны, Минпромторг не поступали предложения о способах модернизации оружия, увеличения начальной скорости пуль. Периодически в двери ведомств стучатся различные организации и кулибины, но, как правило, игнорируются. Потому что очень живуч принцип: если не мы, то никто. То есть на принятие решения влияют обычные человеческие пороки: тщеславие, ревность, некомпетентность. Люди, уполномоченные генерировать передовые идеи и получающие денежное содержание из бюджета, не в состоянии сами изобретать. А чтобы окружающие не увидели их никчемность, торпедируют все вносимые предложения, скрывают их от руководства.

Не будем выступать в роли экспертов. Лишь обратим внимание на то, что из всего многообразия предложений как минимум одно представляет определенный интерес. Речь о Евразийском патенте № 007440. Его автор – в прошлом директор Научно-производственного центра исследовательских работ в военной области, консультант Совета безопасности Республики Казахстан, полковник в отставке Петр Черкашин. Он гражданин РФ, известный специалист и практик в стрелковом деле. Долгое время занимался испытаниями оружия, знает ситуацию, что называется, изнутри.

Речь, по словам эксперта, идет о совершенно новом направлении развития стрелкового оружия. Принцип работы автомата (пулемета) основан на отводе пороховых газов из канала ствола. Они оказывают давление на деталь, через которую приводится в действие механизм производства выстрела. Но при этом в запульном пространстве резко падает давление и как следствие – снижается возможность системы по разгону пули. В результате примерно 40 процентов энергии газов расходуется впустую, не участвуя в придании пуле ускорения.

Петр Черкашин предлагает исключить отвод газа из ствола, а для придания динамики работы частям и механизмам оружия использовать их энергию лишь после того, как пуля вылетит. Как это осуществить на практике?

Автор предложил устройство, которое навешивается на дульную часть ствола и обладает тремя техническими свойствами:

под действием газа и пружин совершается возвратно-поступательное движение на дульной части ствола, что можно использовать для работы автоматики;

деталь, совершающая движение в сторону, противоположную отдаче, снижает ее уровень и тем самым стабилизирует оружие при стрельбе очередями;

конструкция устройства позволяет сформировать газовый поток в замкнутом объеме, внутри которого пуля будет совершать полет как свободное тело (газовый поток в этих условиях способен сформировать импульс силы, обеспечивающий приращение начальной скорости).

Данное устройство можно использовать не только в новых образцах оружия, но и для модернизации АК-74, другого стрелкового и даже артиллерийского вооружения, хранящегося на складах в качестве мобрезервов. Процесс выстрела в артиллерийских системах идентичен тому, который происходит в стрелковом оружии, а значит, для увеличения начальной скорости снарядов также возможно применение данного устройства. Есть чертежи, соответствующие формулы. Но это уже для специалистов.

Предложение, направленное автором в Министерство обороны, переадресовали для экспертной оценки в ЦНИИточмаш (Климовск). Сотрудники данного учреждения решили особо не утруждать себя обоснованием ответа и тестировать патент. Слепили формулу, в которой довели до абсурда понятия законов Бернулли и Навье-Стокса. Умножили площадь на скорость и получили… давление. В довершение ко всему не привели показатели к единой системе. Умножили метры на миллиметры и путем жонглирования цифрами подогнали результат, необходимый для замораживания проекта.

Мы живем в эпоху "эффективных менеджеров". Фактически творчество в инженерии у нас разрешено ограниченному кругу лиц, которые монополизировали конструкторскую деятельность, всячески препятствуют внедрению новых образцов стрелкового оружия. Параллельно лоббируются интересы финансовых структур, оказывающих влияние на выделение бюджетных средств для закупок оружия разработки 80-х годов.

Однако творческий потенциал страны заложен в народе, а не в отдельных личностях, которые в силу различных причин, порой не имея специального образования, заняли высокое положение и теперь вырабатывают стратегию развития той или иной сферы интеллектуальной деятельности. Кроме вреда такая практика ничего не приносит.

Автор патента по своей инициативе, на собственные средства и под протокол провел эксперимент на базе лицензированной организации с целью тестирования изобретения (ООО "Фирма Скат", Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Елино). Один из официальных видов деятельности этой организации – "Разработка, производство, испытание, хранение, ремонт и утилизация гражданского и служебного оружия и основных частей огнестрельного оружия, производство оружия и боеприпасов". Лицензия на этот вид деятельности № 13555-ПО выдана 4 декабря 2015 года. Вторая лицензия № 13556-ПП позволяет осуществлять "разработку, производство, испытание, хранение, реализацию и утилизацию боеприпасов (в том числе патронов к гражданскому и служебному оружию и составных частей патронов), пиротехнических изделий IV и V классов в соответствии с национальным стандартом".

В ходе эксперимента пуля калибра 7,62х39 при расчетной скорости 760 метров в секунду с помощью устройства разогналась до 1017 метров в секунду. Это достижение до сих пор почему-то так никого и не заинтересовало ни в Министерстве обороны, ни в других учреждениях.

Олег Фаличев

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 45 (808) за 19 ноября 2019 года