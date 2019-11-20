Войти
Известия.ru

Длительные полеты в космосе вызвали у астронавтов обратный ток крови

174
0
0
Источник изображения: Фото: nasa.gov

Ученые обнаружили, что у некоторых астронавтов в одной из вен наблюдается обратный ток крови. Исследование ученых было опубликовано в JAMA Network Open.

Обратный кровоток зафиксировали в левой внутренней яремной вене у двух из 11 исследованных астронавтов. Это один из двух крупнейших сосудов, кровь вытекает из мозга в сторону сердца. Обратная ситуация, по мнению ученых, связана с отсутствием гравитации на Международной космической станции (МКС).

Предположительно, в таких условиях внутренние органы могут смещаться и сдавливать вену снизу, что заставляет кровь частично двигаться в обратном направлении. При этом в условиях обычной жизни такой эффект может возникать по причине опухоли.

Также у одного из астронавтов в той же вене ученые обнаружили сгусток. Он представляет опасность, так как может попасть в легкие и привести к смерти. Отмечается, что астронавт начал принимать препараты для разжижения крови, чтобы предотвратить это.

15 ноября американские ученые посоветовали использовать обширную программу тренировок астронавтов NASA в лечении пациентов, больных раком, с целью минимизации рисков для их здоровья.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
NASA
Проекты
МКС
Похожие новости
19.08.2019
Астронавты NASA выйдут в открытый космос для установки нового стыковочного модуля на МКС
19.08.2019
Космоплан с советским прошлым отказался от ракеты с РД-180 и собирается на Луну
03.05.2019
Проблема с электроснабжением на МКС устранена
30.03.2015
Рогозин: в правительстве изучат результаты переговоров Роскосмоса с NASA
11.04.2012
Гуманоидный робот-рабочий: новый конкурс DARPA
24.04.2008
В НАСА по-прежнему считают российские "Союзы" надежными
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.11 01:35
  • 1
Иностранные ЧВК пожаловались на поражение в конкуренции с россиянами
  • 20.11 00:29
  • 5
NASA: Российские "Союзы" нам больше не нужны
  • 19.11 23:06
  • 3
Роботизация российской артиллерии становится реальностью
  • 19.11 23:02
  • 2
США раскрыли "типичный" план нападения на Россию
  • 19.11 22:33
  • 1
Curiosity обнаружил повышение уровней кислорода на Марсе - Naked Science
  • 19.11 22:26
  • 4
Испытания перспективного российского танкового комплекса управляемого вооружения "Сокол-В"
  • 19.11 22:19
  • 12
Турция и США совместно оценят "функциональные возможности" С-400
  • 19.11 22:14
  • 1
Падение горящего истребителя МиГ-29К сняли на видео
  • 19.11 22:04
  • 2
Третье поколение для "Арматы": как испытывают комплекс "Сокол-В"
  • 19.11 21:41
  • 5
Глава Крыма назвал возвращение кораблей Украине жестом доброй воли
  • 19.11 21:37
  • 14
Эмираты купили половину акций КБ холдинга "Вертолеты России"
  • 19.11 17:56
  • 3
Артиллеристы ЦВО в 2019г применили новейшую методику ведения боевых действий
  • 19.11 17:49
  • 3
Заявление России: мы не продадим Су-57 Турции до тех пор, пока ... (Haber7, Турция)
  • 19.11 17:39
  • 1
Пресечь нападения на военную полицию РФ в Сирии: метод от психологов
  • 19.11 16:46
  • 47
Sohu рассказало, как Ту-160 на форсаже ушел от японских F-35