Длительные полеты в космосе вызвали у астронавтов обратный ток крови

Ученые обнаружили, что у некоторых астронавтов в одной из вен наблюдается обратный ток крови. Исследование ученых было опубликовано в JAMA Network Open.

Обратный кровоток зафиксировали в левой внутренней яремной вене у двух из 11 исследованных астронавтов. Это один из двух крупнейших сосудов, кровь вытекает из мозга в сторону сердца. Обратная ситуация, по мнению ученых, связана с отсутствием гравитации на Международной космической станции (МКС).

Предположительно, в таких условиях внутренние органы могут смещаться и сдавливать вену снизу, что заставляет кровь частично двигаться в обратном направлении. При этом в условиях обычной жизни такой эффект может возникать по причине опухоли.

Также у одного из астронавтов в той же вене ученые обнаружили сгусток. Он представляет опасность, так как может попасть в легкие и привести к смерти. Отмечается, что астронавт начал принимать препараты для разжижения крови, чтобы предотвратить это.

15 ноября американские ученые посоветовали использовать обширную программу тренировок астронавтов NASA в лечении пациентов, больных раком, с целью минимизации рисков для их здоровья.