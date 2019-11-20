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Строительство ангаров для сербских истребителей МиГ-29 на аэродроме Батайница

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Два полученных из России в 2017 году истребителя МиГ-29 ВВС и ПВО Сербии (бортовые номера "18151" и "18201") на аэродроме Батайница на фоне строящихся для них ангаров, 16.11.2019
Два полученных из России в 2017 году истребителя МиГ-29 ВВС и ПВО Сербии (бортовые номера "18151" и "18201") на аэродроме Батайница на фоне строящихся для них ангаров, 16.11.2019.
Источник изображения: министерство обороны Сербии

16 ноября 2019 года министр обороны Сербии Александр Вулин посетил аэродром ВВС и ПВО Сербии Батайница близ Белграда, где ознакомился с ходом строительства там инфраструктуры, в первую очередь ангаров, для обеспечения базирования истребителей МиГ-29, недавно полученных Сербией от России и Белоруссии. Было заявлено, что строительные работы будут завершены к концу года.

Два полученных из России в 2017 году истребителя МиГ-29 ВВС и ПВО Сербии (бортовые номера "18151" и "18201") на аэродроме Батайница на фоне строящихся для них ангаров, 16.11.2019 (с) министерство обороны Сербии

Напомним, что ВВС Сербии сейчас располагают 14 истребителями МиГ-29, в том числе доставшимися от бывших ВВС Югославии тремя МиГ-29 типа 9-12Б (бортовые номера 18101, 18102, 18108) и одним МиГ-29УБ (бортовой номер 18301), переданными Россией из наличия в 2017 году четырьмя МиГ-29 - одним типа 9-12А (бортовой номер 18151) и тремя типа 9-13 (бортовые номера 18201, 18202, 18203) - и двумя МиГ-29УБ (бортовые номера 18351 и 18352), и четырьмя переданными Белоруссией из наличия в 2019 году МиГ-29 типа 9-13 (бортовые номера 18204, 18205, 18206 и 18207).

Министр обороны Сеобии Александр Вулин осматривает строящиеся на авиабазе Батайница ангары для истребителей МиГ-29 ВВС и ПВО Сербии, 16.11.2019 (с) министерство обороны Сербии

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Страны
Белоруссия
Россия
Сербия
Югославия
Продукция
МиГ-29
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