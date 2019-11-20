Оригинал взят у коллеги dambiev в Монголия получила из России два истребителя МиГ-29

Два истребителя МиГ-29 ВВС Монголии после перегона из России. Военный аэродром Налайх. 15.11.2019 г.

Как сообщают монгольские СМИ 15 ноября 2019 года на военный аэродром Налайх возле столицы Монголии города Улан-Батор прибыли два истребителя МиГ-29, переданные Российской Федерацией Монголии в рамках военно-технической помощи из наличия ВКС России.

Торжественная церемония передачи самолетов монгольской стороне состоится 26 ноября 2019 года в день 95-й годовщины провозглашения Монгольской Народной Республики.

3 сентября 2019 года во время визита Президента Российской Федерации В.В. Путина в Монголию страны подписали межправительственный протокол о возобновлении действия соглашения об оказании Монголии военно-технической помощи на безвозмездной основе. Соглашение было подписано 3 марта 2004 года.

Владимир Путин, который находился с визитом в Улан-Баторе, заявил, что военно-техническое сотрудничество между РФ и Монголией является важным фактором стабильности и безопасности в азиатском регионе.

Также монгольские блогеры пишут о том, что до этого момента на вооружении ВВС страны было лишь несколько вертолётов. Но теперь Монголия может осуществлять контроль над своим воздушным пространством, в случае необходимости принуждать к посадке нарушителей.