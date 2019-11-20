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Вестник Мордовии

Взрыв в небе: потерпел катастрофу вертолет Ми-17 ВВС САР

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Источник изображения: Фото: twitter.com/QalaatAlMudiq

Вертолет сирийских ВВС потерпел катастрофу накануне вечером возле авиабазы Хама. Погибли пилоты - подполковник и майор, а также еще два человека. В настоящее время обнародованы фотографии трех членов экипажа.

Некоторые оппозиционно настроенные источники сообщают, что трагедия произошла, якобы, из-за того, что на борту сдетонировали кустарно изготовленные так называемые "бочковые бомбы".

Источник изображения: Фото: twitter.com/QalaatAlMudiq

Сила взрыва была столь значительной, что винтокрылую машину буквально разметало на части, и ее обломки упали на территории авиабазы.

В последние дни наблюдатели отмечали возросшую активность сирийских ВВС, в том числе вертолетов, которые бомбили позиции незаконных террористических формирований.

Источник изображения: Фото: twitter.com/QalaatAlMudiq

Применение "бочковых бомб" долгое время раздувалось иностранными пропагандистскими ресурсами. Несколько лет назад "Вестник Мордовии" посвятил этой теме свой материал "Самое "изуверское" оружие сирийской армии".

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  • В новости упоминаются
Страны
Сирия
Продукция
Ми-17
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