NASA: Российские "Союзы" нам больше не нужны

Во время запуска ракеты-носителя "Союз-ФГ" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-13" с "Гагаринского старта" космодрома Байконур. На борту корабля - члены основного экипажа 60/61-й длительной экспедиции на МКС, 20 июля 2019 года.

В США на финишную прямую вышли проекты двух кораблей, которые сами смогут доставлять астронавтов на МКС

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что совсем скоро американские астронавты начнут летать на МКС на американских космических кораблях. Благодаря чему Штаты прекратят «порочную практику» платить России громадные деньги за космический извоз.

Причем это «совсем скоро» должно наступить, по космическим меркам, «буквально на днях». Вот что он сказал, выступая в Исследовательском центре Эймса в Калифорнии: «Еще до весны будущего года мы увидим, как американский астронавт на американском космическом корабле с американской территории стартует в космос». Поскольку никакой конкретики при этом не прозвучало, то это высказывание можно отнести к разряду политической эксцентрики в стиле нашего Жириновского. Тем более что и время для таких заявлений подоспело — близится очередная предвыборная кампания.

Майк Пенс также сообщил, что главной задачей по освоению космического пространства является высадка на Луну американских астронавтов в ближайшие пять лет. При этом, дабы привлечь симпатии (а также голоса) ныне могущественных феминисток, на Луну высадятся и мужчина, и женщина. То есть, как следует из контекста, произойдет это при нынешнем президенте, которого, несомненно, переизберут на новый срок. А иначе американцам Луны не видать.

Однако, говоря о самостоятельных полетах к МКС, Пенс использовал вполне реальную информацию — амбициозные планы двух компаний — SpaceX и Boeing, — которые сразились между собой за право получить контракт на доставку на орбиту астронавтов.

И если все сбудется именно так, как обещают Илон Маск и генеральный директор «Боинга», то да, действительно, в первой половине следующего года Роскосмос может лишиться очень весомой статьи своих доходов. Останется надежда на космических туристов, которые захотят посетить МКС на пару недель в корабле «Союз». Однако существуют опасения, что они предпочтут американские корабли.

Об этих двух перспективных американских кораблях мы поговорим ниже. А сейчас необходимо сказать, что NASA относится к планам полетов к станции на собственных летательных аппаратах более осторожно, чем американский вице-президент. В недавнем отчете главный инспектор NASA Пол Мартин констатировал, что с момента завершения в 2011 году программы «Спейс-Шаттл» агентство было вынуждено выплатить России 3,9 млрд. долларов за доставку астронавтов на МКС и возвращение их на землю. Причем цены этой услуги стремительно росли. Если вначале надо было платить 20 млн. за одно место, то теперь цена выросла в четыре раза и достигла 82 млн.

Вполне понятно, что NASA стремится сократить эти расходы. И появление своих собственных кораблей все ожидают с большим нетерпением. Но и с большей ответственностью, нежели Майк Пенс. Изучив состояние дел в двух конкурирующих компаниях, руководство аэрокосмического агентство все-таки рассматривает в качестве варианта дальнейшего участия в работе МКС закупку полетных мест в «Союзах» на весь 2020 год. То есть к обещаниям запустить первый корабль с экипажем в первой половине следующего года NASA относится не то чтобы настороженно, но вполне реалистично.

Гонка проектов пилотируемых кораблей, предназначенных для полетов на МКС, началась в 2014 году, когда две компании выиграли тендер на создание корабля. SpaceX представила на конкурс проект корабля Dragon-2. Boeing — CST-100 (Crew Space Transportation). При этом SpaceX получила от NASA 2,6 млрд. долларов, Boeing — 4,2 млрд.

Dragon-2 — универсальный корабль. Разработана как грузовая его беспилотная модификация, так и пилотируемая. Отличия минимальные — в пилотируемую версию дополнительно введены системы аварийного спасения и жизнеобеспечения, управления полетом и информационные дисплеи. Корабль рассчитан на полет семи человек. После завершения миссии аппарат приземляется с использованием парашютной системы. Правда, на первом этапе разработки предполагалось, что приземление будет осуществляться при помощи реактивных двигателей, замедляющих снижение. Однако от этой идеи впоследствии отказались.

Сухой вес перспективного корабля — 6400 кг, стартовая масса — 12 тонн. Высота — 8,1 м, диаметр — 3,7 м. Объем герметичного отсека, в котором располагаются астронавты, — 11 куб.м.

Первоначально предполагалось, что первый полет корабля, беспилотный, состоится в начале 2018 года. Однако планы были сорваны из-за аварии, приведшей к взрыву корабля. Испытательный полет состоялся в марте 2019 года, когда Dragon-2 без экипажа в автоматическом режиме доставил на МКС груз и через 5 дней благополучно вернулся на землю.

Второй испытательный полет, уже с экипажем, но без посещения МКС, был намечен на конец этого года — начало следующего.

Однако даже в случае успеха корабль не получит сертификат на полеты. Потому что согласно требованиям NASA он должен дважды пройти проверку работоспособности системы аварийного спасения. А она назначена после первого испытательного полета с экипажем. То есть, вопреки утверждениям вице-президента, в первой половине года, вероятно и до конца года США не смогут отказаться от российских «Союзов».

Boeing предполагает, что его корабль совершит беспилотный полет в середине декабря 2019 года, уже через месяц. А с экипажем на борту — в первом квартале 2020 года.

Работы по созданию CST-100 начались раньше, чем у Маска, — в 2010 году. Предполагалось, что корабль в первый раз стартует в 2015 году. Однако NASA скорректировало задание, в связи с чем корабль был готов лишь сейчас. Правда, компания Boeing, как и SpaceX, переносила пару раз сроки первого старта из-за технических неполадок.

Оба корабля довольно близки по геометрическим и весовым характеристикам. Взлетная масса CST-100 — 13 тонн. Объем герметичного отсека — 11 куб.м. Количество астронавтов то же самое — 7 человек.

На корабле уже один раз испытали систему аварийного спасения. Произошло это совсем недавно — в начале ноября. От корабля, пристыкованного к ракете-носителю, отделился спускаемый аппарат без экипажа и успешно приводнился. Но при этом один из трех парашютов не раскрылся. Тем не менее, испытания признали успешными, заявив, что и два парашюта справляются с задачей спасения экипажа. Однако это заявление было сделано пресс-службой Boeing. Возможно, у NASA на этот счет несколько иное мнение.

Но как бы то ни было, в конечном итоге оба корабля будут сертифицированы. Не в следующем году, так в 2022-м. Потому что американская космическая отрасль неизменно доводит до победного конца реализуемые проекты. Пусть, порой происходят и задержки.

Чего, к сожалению, не скажешь о Роскосмосе в его нынешнем состоянии. Вот такая ситуация с проектами пилотируемых кораблей имела и имеет место в новом веке. В 2000 году начали создавать многоразовый челнок «Клипер». Через 6 лет проект был закрыт. В 2009 году — корабль «Федерация», который предназначался для полетов к Луне. Начало испытательных полетов постепенно сдвинули на 2023 год. Однако ничего этого, похоже не будет и через два года. Из корпорации «Энергия», которая создавала «Федерацию», год назад уволился практически весь коллектив разработчиков во главе с главным конструктором проекта. И теперь из Роскосмоса приходят прямо-таки пугающие сообщения о методах продолжении проекта.

Изначально предполагалось максимально использовать в «Федерации» композитные материалы. Но потом вдруг решили, что при нагреве корпус будет выделять ядовитые газы. Потому что получить качественные материалы было крайне затруднительно. И поэтому перешли на алюминий. Причем в релизах сообщили, что это «особый алюминий». То есть все расчеты по части весовых соотношений, прочностных и температурных характеристик просто-напросто выкинули в корзину.

Владимир Тучков