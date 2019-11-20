В США начали разрабатывать планы по преодолению российских ПВО

Американские ВВС разрабатывают планы прорыва российских средств противовоздушной обороны в Крыму и Калининградской области.

В октябре в ВВС США появилась новая структура - 16-я Воздушная армия. В задачи этого подразделения входит глобальная разведка, наблюдение, кибератаки, ведение радиоэлектронной войны и информационные операции.

Как сообщает американский портал C4ISRNET, генерал ВВС Джеймс Холмс рассказал, что новая структура в том числе разрабатывает вопросы прорыва российских интегрированных систем ПВО. План этот состоит из нескольких этапов.

Вначале разведка ВВС, киберкомандование и Агентство национальной безопасности должны изучить, как российские оборонные системы взаимодействуют, как они используются и где они расположены.

"Эта информация определит цели, а также позволит выявить дыры в системах ПВО, через которые смогут проходить самолеты, не боясь быть сбитыми", - отмечает издание.

Затем разрабатывается план радиоэлектронной борьбы с российскими ПВО, который также должен обеспечить защиту авиации от поражения ракетами.

На заключительном этапе преодоления российских ПВО американцы планируют использовать способы некинетического подавления российских систем одним из подразделений разведки, которое затем передает точные координаты российских ПВО ударной авиации.

Как рассказал "РГ" военный эксперт, главред журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский, 16-я Воздушная армия занимается вопросами кибервойн, кибербезопасности информационной поддержки информационного обеспечения ВВС США.

"Конечно, нам известно, что США на регулярной основе ищет дыры в нашей системе ПВО, для этого используются самолеты радиоэлектронной разведки и беспилотники", - отметил эксперт.

По его словам, интерес у разведки США в первую очередь вызывают Крым и Калининградская область. "Именно в этих регионах отмечается практически постоянное патрулирование самолетов-разведчиков. Они изучают алгоритмы работы наших РЛС, собирают данные о радиосвязи и алгоритмы управления войсками", - сказал он.

Как работают российские боевые средства ПВО, наши оппоненты не представляют, поскольку такие режимы работы включаются только на глубинных полигонах на учениях, а не вдоль границ

Вместе с тем Мураховский отметил, что никаких новых методов подавления ПВО в США не придумали.

"Мы не спим в оглоблях, ожидая, когда они все разведают и разработают. У нас тоже есть усовершенствование как самих РЛС, так и приемов и методов противодействия ведению разведки", - добавил эксперт.

Он подчеркнул, что не советовал бы на практике проверять возможности прорыва ПВО.

"Надо понимать, что постоянно контроль границы осуществляют не боевые средства ПВО, а РЛС дежурного режима. Поэтому как работают наши боевые средства ПВО, наши оппоненты не представляют, поскольку мы такие режимы работы включаем только на глубинных полигонах на учениях, а не вдоль границ", - сказал он.

Александр Степанов