Войти
РИА Новости

РКЦ "Прогресс" начал создание унифицированной ракеты "Союз-2"

520
0
0
Пуск ракеты "Союз"
Пуск ракеты "Союз".
Источник изображения: © Фото : Госкорпорация "Роскосмос"

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс" приступил к работе по унификации ракет "Союз-2" для пусков с космодромов Байконур и Восточный, сообщил РИА Новости официальный представитель предприятия.

"Работы по унификации РН "Союз-2" в РКЦ "Прогресс" начаты", - сказал собеседник агентства.

Ранее заместитель генконструктора этого предприятия Сергей Волков сообщал, что ракету "Союз-2", собранную под пуск с Байконура, нельзя будет запустить с Восточного, и наоборот. По его словам, чтобы достичь универсальности, нужно будет модернизировать не только ракету, но и наземное оборудование на космодромах.

Ракета "Союз-2" - наследник легендарной Королёвской "семерки" (на которой был запущен первый в мире искусственный спутник Земли). Она отличается от своей предшественницы "Союз-ФГ" тем, что использует систему управления российского производства, а не украинского. Семейство включает три ракету - стандартную "Союз-2.1а", "Союз-2.1б" увеличенной грузоподъемности и легкую "Союз-2.1в".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Проекты
Байконур
Союз РН
Союз-2 РН
Похожие новости
26.09.2019
Россия последним в истории пуском "Союз-ФГ" закрыла "Гагаринский старт"
28.08.2019
Работы по реконструкции "Гагаринского старта" на Байконуре могут занять два-три года - глава РКЦ "Прогресс"
27.08.2019
Изменили с американцами: европейцы откажутся от "Союзов"
10.06.2019
Рогозин заявил, что "Гагаринский старт" модернизируют под новую ракету "Союз-2.1а"
11.03.2015
Как идет "перезагрузка космоса"
13.09.2013
«Рокот» не подвел «Гонца»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.11 12:44
  • 12
Эмираты купили половину акций КБ холдинга "Вертолеты России"
  • 19.11 12:37
  • 26
Минобороны выдало новый контракт на производство БМП-3
  • 19.11 12:09
  • 30
Путин поручил составить планы включения оборонных предприятий в нацпроекты
  • 19.11 12:04
  • 1
Глава Крыма назвал возвращение кораблей Украине жестом доброй воли
  • 19.11 11:03
  • 1
"Роскосмос" запатентовал схему двигателя для "космолета"
  • 19.11 10:36
  • 10
Турция и США совместно оценят "функциональные возможности" С-400
  • 19.11 09:44
  • 287
Конфликты: Йемен - "забытая" война
  • 19.11 08:47
  • 62
Путин призвал создать в России максимальную свободу для бизнеса в сфере искусственного интеллекта
  • 19.11 07:06
  • 1
NASA: Российские "Союзы" нам больше не нужны
  • 19.11 03:39
  • 1
Россия получила первые заявки на экспортный Су-34
  • 19.11 01:51
  • 77
"Уралвагонзавод" модернизировал пушку для "Арматы"
  • 19.11 01:22
  • 3
В Китае заявили о "прорыве" при создании двигателя для истребителя J-20
  • 19.11 00:52
  • 9
Sohu (Китай): российский адмирал заявил о самых мощных противокорабельных ракетах, способных уничтожить целую авианосную группу
  • 19.11 00:48
  • 33
"Армате" добавили целей
  • 19.11 00:12
  • 45
Sohu рассказало, как Ту-160 на форсаже ушел от японских F-35