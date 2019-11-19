РКЦ "Прогресс" начал создание унифицированной ракеты "Союз-2"

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс" приступил к работе по унификации ракет "Союз-2" для пусков с космодромов Байконур и Восточный, сообщил РИА Новости официальный представитель предприятия.

"Работы по унификации РН "Союз-2" в РКЦ "Прогресс" начаты", - сказал собеседник агентства.

Ранее заместитель генконструктора этого предприятия Сергей Волков сообщал, что ракету "Союз-2", собранную под пуск с Байконура, нельзя будет запустить с Восточного, и наоборот. По его словам, чтобы достичь универсальности, нужно будет модернизировать не только ракету, но и наземное оборудование на космодромах.

Ракета "Союз-2" - наследник легендарной Королёвской "семерки" (на которой был запущен первый в мире искусственный спутник Земли). Она отличается от своей предшественницы "Союз-ФГ" тем, что использует систему управления российского производства, а не украинского. Семейство включает три ракету - стандартную "Союз-2.1а", "Союз-2.1б" увеличенной грузоподъемности и легкую "Союз-2.1в".