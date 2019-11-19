Белорусские истребители Су-30СМ: усиление воздушного компонента обороны Союзного государства

13 ноября военно-воздушные силы Беларуси получили из России первые два истребителя Су-30СМ. Самолеты поступают в состав 61-й истребительной авиационной базы в Барановичах. Всего до конца 2020 года планируется приобрести 12 боевых машин.

Почему белорусское руководство приняло решение о приобретении именно этих самолетов?

Су-30СМ – российский тяжелый многоцелевой истребитель поколения 4++, предназначенный в первую очередь для завоевания превосходства в воздухе. Он производится корпорацией «Иркут» на авиационном заводе в Иркутске. По сути, это индийская модификация самолета Су-30МКИ (МКИ – «модернизированный, коммерческий, индийский»), предназначенная для российских военно-воздушных сил. Первый полет истребитель Су-30СМ (СМ – «серийный, модернизированный») совершил в 2012 году.

На сегодняшний день Су-30СМ считается одним из лучших истребителей в мире, он имеет превосходные характеристики, эту машину по праву можно назвать вершиной развития линейки самолетов Су-27.

Тактико-технические данные Су-30СМ во многом сравнимы с аналогичными показателями американского истребителя F-22. В то же время по габаритным размерам российский самолет несколько больше, а по боевому радиусу действия почти в два раза превосходит F-22 (1500 км против 760 км).

Тактико-технические характеристики Су-30СМ. Источник: www.belvpo.com

Габаритные размеры Су-30СМ. Источник: www.belvpo.com

Сравнение габаритных размеров истребителей Су-30СМ, F-15 и F-22. Источник: www.belvpo.com

Истребитель Су-30СМ способен действовать днем и ночью, в любых погодных условиях, он может не только сбивать самолеты противника, но и уничтожать наземные цели, а также проводить воздушную разведку и давать целеуказание другим самолетам.

Су-30СМ был принят на вооружение ВВС России в конце 2012 года. По состоянию на ноябрь 2019 года в российские строевые части поставлены более 100 Су-30СМ. Еще 12 таких самолетов изготовлены для ВВС Казахстана. В настоящее время несколько самолетов Су-30СМ принимают участие в военной операции в Сирии.

Разработка двухместного истребителя-перехватчика Су-30 началась в ОКБ Сухого в конце 1980-х годов. В качестве базовой машины для модернизации был выбран учебно-боевой самолет Су-27УБ. Он имел двухместную кабину, значительную емкость топливной системы, десять точек для подвески вооружения. Чтобы еще больше увеличить дальность полета будущего истребителя, конструкторы решили оснастить его системой дозаправки в воздухе.

Внешне новый самолет мало чем отличался от базового Су-27УБ, он имел практически те же технические характеристики, прекрасную надежность и хорошую управляемость. Новая машина получила обозначение Су-30, в 1991 году в Иркутске началось ее серийное производство.

Однако затем последовал распад Советского Союза, который стал катастрофой для всех предприятий военно-промышленного комплекса. В связи с практически полной остановкой закупок новой техники российским Министерством обороны, руководство ОКБ Сухого начало поиски иностранных заказчиков для своей продукции. В кратчайшие сроки был создан Су-30МК – многоцелевой двухместный самолет, первый полет которого состоялся в 1993 году. Была значительно расширена номенклатура вооружения машины, ее взлетная масса возросла с 30 до 38,8 т, боевая нагрузка увеличилась вдвое, значительно увеличился ресурс силовой установки и планера.

Новый истребитель был предложен Индии – традиционному заказчику советской военной техники и вооружения. В конце 1996 года был подписан контракт о постройке сорока боевых машин Су-30МК для ВВС Индии. Конструкторы ОКБ Сухого разработали новую модификацию истребителя – Су-30МКИ. Она была создана специально для индийских военно-воздушных сил. По сути, Су-30МКИ – это машина нового поколения. Самолет был оснащен двигателями с изменяемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением, что значительно улучшило маневренность истребителя на всех режимах полета.

Советские и российские боевые самолеты практически всегда уступали своим западным конкурентам в качестве бортового авиационного оборудования. Чтобы устранить этот недостаток, бортовое радиоэлектронное оборудование для нового истребителя было разработано в широкой международной кооперации с участием компаний из Франции, Израиля и Индии. В итоге Су-30МКИ получил новую РЛС с пассивной фазированной решеткой.

Истребитель оказался настолько удачным, что им заинтересовалось и российское оборонное ведомство. На базе Су-30МКИ была разработана модификация Су-30СМ, и в 2012 году первые две новые машины были переданы ВВС РФ.

Су-30СМ по маневренности превосходит все зарубежные аналоги. Его создатели уделили много внимания бортовому оборудованию истребителя: благодаря использованию иностранных систем, Су-30СМ ничем не уступает лучшим западным боевым машинам. Этот самолет уже долгие годы выпускается серийно, его производство полностью отшлифовано, устранены «детские» болезни машины, учтены все пожелания летчиков. Только в ВВС Индии насчитывается около 250 Су-30МКИ. Всего за рубеж Россией продано более 460 самолетов Су-30 различных модификаций.

Страны, на вооружении которых состоит Су-30. Источник: www.belvpo.com

Су-30СМ – многоцелевой самолет. Он способен не только вести воздушный бой и поражать современные и перспективные самолеты противника, но и наносить удары по наземным мобильным или стационарным целям неприятеля. Су-30СМ способен сопровождать и прикрывать ударные авиационные группировки, противодействовать вражеским системам радиоэлектронной борьбы, давать целеуказание самолетам своей группы. Этот истребитель можно использовать и на морских театрах боевых действий: Су-30СМ способен обнаруживать и уничтожать надводные корабли противника самостоятельно или в составе группы. Наличие второго пилота и дублирование органов управления самолетом дают возможность применения всей номенклатуры авиационного вооружения.

Истребитель Су-30СМ оснащен двумя двухконтурными двигателями АЛ-31ФП с изменяемым вектором тяги. Они размещены под углом 32 градуса друг к другу. Их сопла могут отклоняться в вертикальной плоскости на ±16° и до ±15° в любом направлении. Это позволяет направлять их вектор тяги. При этом сопла могут отклоняться как вместе с управляющими плоскостями самолета, так и отдельно от них.

Одним из главных достоинств Су-30СМ является его сверхманёвренность: его полет обеспечивает электродистанционная система управления, управляющая рулями и поворотными соплами двигателей. Высокая степень маневренности самолета достигается за счет переднего горизонтального оперения и двигателей с управляемым вектором тяги.

Однако главная «изюминка» Су-30СМ – это его кабина. Самолет оснащен бортовой радиоэлектронной станцией с фазированной решеткой, что позволяет ему обнаруживать и отслеживать до пятнадцати воздушных объектов и одновременно атаковать четыре из них. В Су-30СМ использована система нашлемного целеуказания, а также индикация на лобовом стекле. Кроме того, кабины пилотов оснащены многофункциональными жидкокристаллическими экранами. Все это обеспечивает летчикам высочайший уровень осведомленности о воздушной обстановке.

На Су-30СМ могут быть установлены подвесные контейнеры с лазерной и инфракрасной прицельной аппаратурой. Истребитель оснащен инерциальной навигационной системой с приемником спутникового сигнала от системы ГЛОНАСС, это обеспечивает высокую точность следования по маршруту. Су-30СМ может совершать автоматический полет на разных режимах, включая полет на малых высотах, заход на посадку, а также во время атаки против наземных и надводных целей. Система, обеспечивающая автоматическое управление, связана с навигационной системой.

Су-30СМ относится к четвертому поколению истребителей, в его конструкции не использована технология малозаметности. Однако на самолете установлены комплексы РЭБ «Сорбция» и «Хибины», которые не только способны подавить сравнительно маломощную РЛС истребителей, но и нейтрализовать наземные радиолокационные комплексы, что в значительной мере компенсирует отсутствие у него малозаметности в радиолокационном поле.

Если говорить об электронной начинке Су-30СМ, то следует отметить, что она построена по концепции «открытой архитектуры борта». Это позволяет без труда включать в состав БРЭО новые системы отечественного и зарубежного производства. Именно это определяет высокую универсальность Су-30СМ, позволяющую в кратчайшие сроки переделать истребитель-перехватчик в ударный самолет.

Боевая нагрузка истребителя Су-30СМ составляет 8000 кг. Самолет имеет двенадцать узлов подвески, на которых может быть размещена широкая номенклатура ракетно-бомбового вооружения. Это могут быть шесть управляемых ракет для ведения воздушного боя на средних или коротких дистанциях, неуправляемые авиабомбы массой 500 или 250 кг, контейнеры с неуправляемыми авиационными ракетами. Кроме того, самолет по умолчанию вооружен 30-мм пушкой ГШ-30-1.

Варианты подвесного вооружения Су-30СМ. Источник: www.belvpo.com

Наиболее широко боевые возможности Су-30СМ были реально испытаны в ходе военной операции ВС России в Сирии. Там, помимо других качеств истребителя, полезным оказался и экипаж из двух человек. В сложной и быстро меняющейся обстановке контртеррористической операции, когда от своих войск до противника – несколько метров, летчик и штурман могли распределить боевые задачи между собой. «Авиационный комплекс позволяет выполнять одновременно задачу по земле и по воздуху. Есть режим «раздельно», где летчик может выполнять прицеливание по воздуху, вести обзор воздушного пространства, и одновременно при этом штурман может выполнять задачи по нанесению удара по земле», – подчеркивает один из летчиков, летавших на Су-30СМ в небе Сирии.

Что касается учебных «боестолкновений» Су-30СМ с западными истребителями, то на совместных британско-индийских учениях 2015 года Exercise Indradhanush IV четверка истребителей Су-30МКИ ВВС Индии легко «уничтожила» четыре современных многоцелевых истребителя (поколения 4++) Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании. В нескольких эпизодах один исключительно маневренный и тяговооруженный Су-30 успешно «поражал» два самолета противника.

В целом 12 белорусских истребителей Су-30СМ смогут поднять в небо 96 тонн ракетно-бомбового вооружения, сопровождать одновременно до 180 целей и одним залпом уничтожить 48 из них (запас ракет на подвесках 12 самолетов позволяет атаковать 144 цели). При этом огромная огневая мощь новой эскадрильи будет проецироваться на большую оперативную глубину, а при необходимости обрушиться на объекты не только на территории Польши и стран Балтии. Кроме того, связанная с навигационной аппаратурой система автоматического управления самолетами обеспечивает их полет по маршруту, подход к цели, возврат на аэродром и заход на посадку в автоматическом режиме (освобождая головы летчиков для тактических решений).

Очевидно, что выбор самолета Су-30СМ для модернизации белорусских ВВС явился наиболее верным решением. Это в очередной раз продемонстрировало стремление руководства Беларуси и России к максимальной интеграции систем обеспечения военной безопасности двух государств, их готовность выполнить союзнические обязательства по защите Союзного государства.

Возможно, поставка Су-30СМ в Беларусь и является одной из ответных мер на наращивание военной активности США и НАТО вблизи белорусских границ, о которых говорил Александр Лукашенко.

Николай Крылов