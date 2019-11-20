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Под "Армату" испытают супербоевую ракету

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Заключительные испытания комплекса управляемого вооружения 3УБК25 "Сокол-В" пройдут на полигоне Смолино (Нижегородская область), пишет в LiveJournal блог andrei-bt.

Пользователь отмечает, что в ходе тестов планируется израсходовать 25 боевых ракет 3УБК25, а также 46 практических ракет и 46 ракет с бортовой инерциальной на­вигационной системой (БИНС). Стрельбы будут выполняться танком Т-80 и баллистической установкой с системой 2А82, которая также установлена на танке Т-14 "Армата".

Блог сообщает, что 3УБК25 — "первая в России ракета с автономным самонаведением с абсолютно новыми боевыми качествами", которая "выведет российские танки на лидирующие позиции по возможности поражения целей противника как в условиях прямой видимости, так и при стрельбе непрямой наводкой".

В августе "Военно-промышленный курьер" написал, что до конца 2019 года "Уралвагонзавод" (Свердловская область) поставит Минобороны России всего 16 машин на базе универсальной гусеничной платформы "Армата", что объясняется необходимостью продолжения испытаний перспективного оружия и осторожностью российского военного ведомства в оценках его возможностей.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Армата
Т-80
Компании
Минoбороны РФ
Уралвагонзавод
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