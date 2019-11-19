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РИА Новости

Соединение в ЗВО скоро получит бригадный комплект комплекса "Искандер"

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Развёртывание оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М"
Развёртывание оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М".
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Лисицын

МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Ракетное соединение Западного военного округа скоро получит бригадный комплект оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер", сообщил начальник российских ракетных войск и артиллерии Михаил Матвеевский.

"Завершается перевооружение ракетных соединений с ракетного комплекса "Точка-У" на современный ракетный комплекс "Искандер". В ближайшее время планируется вручение очередного бригадного комплекта этого уникального комплекса ракетному соединению Западного военного округа", - сказал он в интервью газете "Красная звезда".

По словам Матвеевского, в войска также поступают гаубицы "Мста-СМ", реактивные системы залпового огня среднего калибра "Торнадо-Г" и крупного калибра "Торнадо-С".

"В рамках создания принципиально новых комплексов продолжается разработка межвидового артиллерийского комплекса "Коалиция-СВ", который является первым шагом на пути роботизации артиллерийских систем. В нём создано безлюдное боевое отделение, а процессы наведения и заряжания орудия осуществляются автоматически без участия человека", - добавил Матвеевский.

Кроме того, в интересах артиллеристов разрабатывается пункт комплексной обработки разведывательной информации "Салага-О".

Сейчас, по словам Матвеевского, оснащенность ракетных войск и артиллерии современным вооружением превышает 50%.

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Страны
Россия
Продукция
2С36 Коалиция-СВ
Град РСЗО
Искандер
Мста-С
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