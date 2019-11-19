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РИА Новости

Ростех ведет переговоры по продаже доли в концерне "Техмаш"

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Генеральный директор государственной корпорации "Ростех"
Генеральный директор государственной корпорации "Ростех".
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

ДУБАЙ, 18 ноя - РИА Новости. Госкорпорация "Ростех" получила разрешение на продажу доли в концерне "Высокоточные комплексы", решается вопрос по "Техмашу", сообщил журналистам в понедельник в Дубае генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.

"Высокоточные комплексы" и "Техмаш" выпускают оружие и военную технику, в частности зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1".

"У нас уже есть разрешение на продажу "Высокоточных комплексов", сейчас мы получили разрешение, готовится пакет документов. Кроме того, ведутся переговоры по "Техмашу", - сказал Чемезов.

По его словам, перед Ростехом стоит такая задача максимально привлекать частных инвесторов, где это позволяет развивать активы.

"Если мы говорим о военном производстве, то в ряде предприятий мы можем продать пакеты до 49%, оставив за собой контроль", - сказал Чемезов.

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  • В новости упоминаются
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Компании
Высокоточные комплексы
Ростех
Техмаш НПК
Персоны
Чемезов Сергей
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