Как на ладони. США раскрыли план атаки на ПВО России

Они, правда, признаются, что пока плохо себе представляют, с кем связываются – уже который год круглосуточно и толпами болтаются у наших границ, а так толком и не вынюхали, как, черт возьми, это у русских работает.

Любят они это дело, потому и занимаются им регулярно. Уже не стесняясь. Кладут перед собой карту вероятного противника, возбуждают территориальный интерес к нему и вслух тешат свое геополитическое либидо. При этом воображают, например, как они входят в Калининград. Или представляют себя над Черным морем. Пусть, не это обычно подразумевают под "рукоприкладством", но планы и намерения у них тоже, как на ладони. Однако так они себя еще не раскрывали.

Ну потому что 16 воздушную армию ВВС США они сформировали только в прошлом месяце. Сразу сказали, что задача ее "типичная" – преодоление эшелонированной противовоздушной обороны. Теперь на специальном брифинге уточнили для тех, кто еще не понял, какой конкретно страны. Американские военные по полочкам разложили сценарий прорыва российской ПВО. Вплоть до того, какое звено и чем именно займется.

Они, правда, признаются, что пока плохо себе представляют, с кем связываются. Но для того и 70 разведывательное крыло. Первым делом это оно совместно с Киберкомандованием, тоже "новобранцем", еще пороху не нюхавшим, и Агентством национальной безопасности, тем самым старым "добрым" АНБ, что, по Сноудену, все про всех знает, собирает "глобальную информацию" о расположении, использовании и взаимодействии элементов ПВО России. Затем 363 разведотряд выясняет, как, черт возьми, это у русских работает, поскольку инструкции по эксплуатации своих систем с указанием точного вреда, который те могут нанести, они не предоставили.

После этого 9 подразделение, в распоряжении которого имеется высотный самолет-шпион U-2, разрабатывает схему радиоэлектронной борьбы, а 480, контролирующее единую систему данных, вручает весь материал специалистам по противовоздушной обороне. Завершит все это "грязное" подготовительное дело 55 звено. Оно сформулирует способы некинетического подавления российской ПВО и, наконец, передаст ее точные координаты ударной авиации. "Мы готовы сражаться, если нас призовут, но мы предпочитаем не сражаться", – не сказать, чтобы очень уж оптимистично завершил брифинг начштаба ВВС генерал Дэвид Гольдфейн.

Ему ли не знать, что они уже который год круглосуточно и толпами болтаются у наших границ, а так ничего толком и не вынюхали. И вроде бы приободриться он должен – теперь-то им в помощь целая 16 армия. Вот только ее основная цель, как заявлено, информационная, а не противо-противовоздушная, война. То есть, не бить врага, а рассказывать об этом, разоблачая его коварные планы. Тоже, конечно, дело. Но пока разоблачает она лишь сама себя.

Зато с чувством, с толком, с расстановкой. Звено за звеном. Элемент за элементом. От и до. Так же последовательно и детально, как, допустим, в сексе по телефону. Они о нас еще ничего не знают, зато себя раздевают до основания. С их слов, выглядит все это красиво. Но, как правило, занимается "интимом" подобного рода далеко не красавица, а особа, которой лучше бы не высовываться, чтобы не разочаровать и не потерять работу.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik