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Россия поставила Белоруссии Су-30СМ с французским оборудованием

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Источник изображения: Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Россия поставила Белоруссии истребители четвертого поколения Су-30СМ с французским оборудованием, сообщает "Информационный навигатор".

Издание обратило внимание на снимок первой пары российских самолетов, приземлившихся на белорусский аэродром.

"Дело в том, что при ближайшем и внимательном рассмотрении приземлившихся в Барановичах истребителей можно было увидеть установленные на российские Су-30СМ французские индикаторы на фоне лобового стекла (ИЛС) Thales HUD 3022, производства компании Thales", — пишет "Информационный навигатор".

Издание добавляет, что на доставленных в Барановичи Су-30СМ также установлены французские одноосные лазерные гироскопы и многофункциональные полноцветные жидкокристаллические дисплеи.

Портал пишет, что создать собственные аналоги Россия не смогла из-за "технологической отсталости".

Также на снимке с Су-30СМ в Белоруссии можно заметить одного из российских военных с сербским (или перевернутым российским) флагом на левом предплечье.

В ноябре газета The Economic Times написала, что Индия приобретет французские истребители четвертого поколения Rafale вместо российских Су-30МКИ, поскольку первые по своим возможностям превосходят вторые.

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  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Индия
Россия
Сербия
Франция
Продукция
Rafale
Су-30
Су-30МК
Компании
Thales
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