Печат (Сербия): договор с мертвецом

Сербия продлила действие Индивидуального плана партнерства с НАТО, и автор размышляет — зачем? Он на конкретных примерах показывает, что это партнерство не повышает обороноспособность Сербии, и что лишь сотрудничество с Россией преобразило сербскую армию и вновь сделало ее уважаемой силой.

Новое соглашение с НАТО или новые разногласия?

Президент Франции Эммануэль Макрон ясно и недвусмысленно заявил своим европейским союзникам, что НАТО переживает "смерть мозга", и что ЕС балансирует на грани провала. В то же время Министерство иностранных дел Сербии сообщило о новом договоре с НАТО, который подписывается ради ускорения и упрощения вступления страны в ЕС (и все это понимают). Выходит, если верить словам Макрона, мы подписываем договор с "мертвецом", чтобы приблизиться к "грани провала". Сербская общественность полагает, что этот договор нам навязал Запад, и он вреден для Сербии, так как предполагает трансформацию не только Вооруженных сил Сербии, но и Сербии в целом по воле ведущих стран НАТО. Их конечная цель - сделать нашу страну членом западного военного альянса.

Горячая картошка

Пользы от этого договора для сербской армии и Сербии не предвидится. Все, чего удастся достичь - это мощный пропагандистский эффект, на который и нацелен договор. Так нас хотят убедить, что западные ценности, стандарты и критерии неприкосновенны. Создается впечатление, что ИПАП (Индивидуальный план партнерства с НАТО) - это горячая картошка, которую мы не можем выбросить из сербского горшка, не обжегшись. Все заранее знают, что пользы от него Сербии не будет, как не было и до сих пор. Тем не менее мы продолжаем играть в эту игру и притворяться, что лидеры НАТО - наши партнеры, хотя они по-прежнему действуют вразрез с жизненно важными сербскими интересами. Никто не знает, какими были бы последствия, если бы Сербия решила не продлевать договор об ИПАП и превратила бы эту "высшую форму сотрудничества с государствами НАТО для стран, не входящих в альянс", в нечто более соответствующее действительности.

Это был бы рискованный шаг, поскольку нашим желанием приблизиться к реальности кто-нибудь мог бы воспользоваться как поводом для того, чтобы нас снова (и официально) выставить врагом. Последствия, несомненно, были бы плачевными. Нельзя не учитывать, что нам угрожала бы значительно большая опасность от альянса, чем сейчас. Поэтому на первый план вышла дипломатия, которая создает впечатление, что мы искренне заинтересованы в подписании этого соглашения, как и наши "партнеры". Правда, подписываем мы его, скорее, для того, чтобы нас оставили в покое, а не потому что ожидаем от него пользы для себя. Так будет продолжаться, пока "партнеры" из НАТО будут поддерживать иллюзию, что все равно возьмут нас в НАТО, хотя мы не первый балканский народ, который не хотел, но все же вступил в пакт.

Необычное партнерство

После того, как Сербия купила у России зенитно-ракетные комплексы "Панцирь", и после того, как на учениях в Сербии появились С-400, наши "партнеры" поспешили в Сербию, чтобы кое-что рассказать и объяснить нам некоторые вещи. Они оспаривают наше право самим выбирать оружие и страну, у которой его покупать, тем самым подрывая нашу независимость. Быть может, они даже "проглотят" "Панцирь" и не станут вводить против нас санкции. Но С-400 нам не простят. Наши "партнеры" всерьез угрожают нам, так что отсутствие у нас средств на закупку этих комплексов, выходит - счастливая случайность. Наши "партнеры" по-тихому, делая щедрые подарки, вооружают наших противников и врагов в регионе, но при этом невероятно возмущаются из-за того, что и сербские вооруженные силы укрепляются. А что было бы, если бы Россия каким-то чудом подарила нам эти дорогие комплексы С-400? Были бы мы вправе принять их в качестве подарка? Действительно ли мы являемся независимым государством, если "партнеры" могут диктовать нам, на что у нас есть право, а на что нет, если речь идет о вещах, не запрещенных международными законами?

Нас беспокоит вопрос, каковы намерения США и НАТО в отношении Сербии на ближайшее время, если их беспокоит покупка оборонительных ракетных систем? Пока мы задавались этим вопросом, Министерство иностранных дел Сербии поспешило обрадовать нас новым договором с НАТО под тем же названием ИПАП, только уже под номером два. В сообщении МИДа говорится: "Сербия завершила процедуру принятия второго цикла договора ИПАП с НАТО на 2019 - 2021 год". В качестве объяснения приводится фраза, которая ничего не объясняет: "Принятие этого ИПАП является еще одним подтверждением активизации сотрудничества между Сербией и НАТО и создает предпосылки для продолжения нормального и структурированного диалога по всем вопросам в интересах обеих сторон".

Польза и вред

Самый веский аргумент, который сложно опровергнуть, заключается в том, что расширение сотрудничества с НАТО способствует укреплению сотрудничества и лучшему взаимопониманию с миссией "Силы для Косово" в Косово и Метоихии. А это так или иначе повышает безопасность сербов, которые ежедневно подвергаются опасности.

С другой стороны, этот договор не помог развитию Вооруженных сил Сербии и не повысил их обороноспособность (хотя это могло бы стать плюсом данного соглашения). Просто изменились некоторые штабные процедуры, названия, иначе проводятся некоторые мероприятия - в общем, как многим кажется, все это излишние изменения, незаметные извне. Что касается выбора терминов (например, "гибридная война" вместо "специальной войны"), то тут нужно руководствоваться народной мудростью, согласно которой "неважно, белая корова или черная - важно, дает ли она молоко".

С момента подписания первого договора ИПАП (15 января 2015 года) его считают частью масштабного и нечистоплотного плана Запада, который, прикрываясь желанием преобразовать, реформировать, реорганизовать и модернизировать армию Сербии, намеревается окончательно ее ослабить и буквально уничтожить. Армию системно разрушают, адаптируя к спецмиссиям НАТО, а не к потребностям сербского государства. Поэтому мы оправданно ожидали, что сербские власти откажутся от этого договора и отправят его на свалку истории.

Это не означает, что с НАТО не стоит сотрудничать на определенном уровне. Но зачем нам углубленное военное сотрудничество, нацеленное только на подготовку страны к вступлению в НАТО, если оно не повышает нашей обороноспособности и заставляет граждан предполагать, что в итоге, несмотря на заявленную политику военного нейтралитета, Сербия все же войдет в альянс? Нам нужно искреннее сотрудничество, пусть даже на более низком уровне, но результативное - такое, чтобы эти результаты видели не только военный и политический истеблишмент, но и простые граждане.

Договор ИПАП в Сербии всегда воспринимали настороженно, так как, по мнению большинства граждан, он дает такие права и свободы представителям НАТО, которые по логике вещей не полагаются им в суверенном государстве, и которые давать им не стоило бы. Этот договор обязывает нас открывать силам НАТО свободный транзит через Сербию и предоставлять им в пользование нашу военную инфраструктуру. Кроме того, мы предоставляем им особый статус на время пребывания в нашей стране. Этот договор предполагает и другие соглашения. Пример - СОФА (Соглашение о статусе сил), которое детально регулирует пересечение границы, пребывание сил НАТО на нашей территории и доступ к военным объектам. Возможно, на практике все выглядит иначе, но судя по тому, что известно общественности, военнослужащие НАТО могут хозяйничать в нашей стране, нарушать наши законы и не нести при этом никакой ответственности.

Нотариусы и судебные приставы

Неприятие вызывает и то, что этот договор затрагивает многие вопросы, которые нельзя считать военными. Поэтому распространилось мнение о том, что на самом деле последнее, чего касается это соглашение, - это армия. В тексте договора главный акцент делается не на военные вопросы. Скажем, в первом разделе рассматриваются "политические рамки", а также "внутренняя политика и экономические реформы". Это позволяет НАТО поднимать все интересующие его представителей вопросы. Второй раздел касается "оборонных и военных аспектов". В третьем опять-таки уходят в сторону от военной проблематики и обсуждают "дипломатию, научное сотрудничество, систему управления кризисами и планирование в чрезвычайных ситуациях". Если бы мы были заинтересованы и претендовали на вступление в НАТО, то все это мы приняли бы с пониманием. Можно сказать, что таким образом альянс детально проверяет, кого принимает в свои ряды, и хочет, чтобы будущий член изменил в своем государстве все то, что не устраивает НАТО. Но зачем проделывать нечто подобное с обыкновенными партнерами?

Итак, вещи, о которых речь в прошлом соглашении ИПАП, действительно удивляют. Например, там говорилось о появлении новых специальностей в судебной системе - нотариуса и судебного исполнителя. Встречались и такие абзацы, содержание которых никак не может нас порадовать, поскольку речь там шла "об обучении кадров для работы в тюрьмах со специальным режимом". Это порождает прямые ассоциации с Гуантанамо и нелегальными тюрьмами по всему миру, в которых с заключенными жестоко обращаются и пытают их.

Конечно, от такого пристального интереса под видом сотрудничества становится не по себе. Воспоминания о преступной натовской агрессии все еще свежи, и то, как сейчас ведут себя ведущие члены альянса, нисколько не добавляет доверия к ним. Трудно поверить, что в рамках сотрудничества с Западом мы можем получить что-то хорошее, если за нами одновременно нещадно следят и угрожают нам методами гибридной войны. Если эти силы готовы воспользоваться даже международными институтами и гуманитарными организациями для сбора разведданных, то кто может гарантировать, что это "сотрудничество" не является по сути операцией спецслужб? Разве перед агрессией против Сербии они не настаивали на том, чтобы физически присутствовать в наших штабах и на самых важных военных объектах, а потом злоупотребили этим? По тем объектам, где они побывали, наносились самые точные удары.

Уничтожение сербского оружия

Соглашение предполагает и обмен секретной информацией, и этим НАТО тоже может злоупотребить. Нельзя оправдывать включение этого пункта в договор борьбой с терроризмом, поскольку обмен информацией такого рода должен осуществляться через службы безопасности. В соглашении, подписанном в 2015 году, нет пункта о сотрудничестве при уничтожении "излишков" оружия, но есть абзац, где говорится об уничтожении боеприпасов. Ничего плохого в этом нет, поскольку после истечения срока службы от боеприпасов необходимо избавляться, а это очень ответственная и опасная работа. Но наши граждане стали очень болезненно реагировать на слово "уничтожение", когда речь идет об армии, и виной тому события, происходившие ранее. В нашу память глубоко врезались печальные картины уничтожения исправного и надежного оружия, которое намеренно списали как лишнее и преподнесли как балласт, от которого нужно избавиться. Тяжелое вооружение в итоге оказалось в металлоломе, а легкое раздавили гусеницы танков. Все мы знаем, что это было сделано по распоряжению "советников" из НАТО, которые опасались "модернизации" и развития нашей армии. Уничтожению подверглись новые противотанковые ракеты и переносные зенитные ракетные комплексы. Объяснение звучало так: в Сербии это оружие может попасть в руки к террористам. И никто из наших генералов и других "специалистов" тогда не спросил, почему это оружие представляет опасность в Сербии, где террористов нет, а в государствах и псевдогосударствах, соседствующих с нами, которые кишмя кишат боевиками, это оружие считают безопасным, и никто не требует его уничтожения?

Все, что НАТО предприняло для развития военного сотрудничества с Сербией, в каком-то смысле ущербно. Одним государствам, нашим соседям, альянс преподносит мощное оружие в качестве подарка, а Сербии не соглашается его даже продать. Конечно, (не будем неблагодарными) американцы подарили нам 19 внедорожников "Хамви", но вот чтобы они подарили нам ракету - такого не бывало. Тем не менее за прошедшее время США преподнесли хорватам не только мощные вертолеты, гаубицы, танки, но и ракетные системы, которыми теперь Хорватия угрожает разрушить Белград. И это никого не беспокоит. Никто не видит тут опасности для стабильности и мира в регионе. А вот все, что приобретает Сербия, крайне опасно. Поэтому на автомобилях, которые нам подарили, американцы не установили даже обыкновенных пулеметов, чтобы "Хамви" были похожи на настоящее военное транспортное средство. Я уже не говорю о чем-нибудь опаснее пулемета. Это и есть демонстрация нашего сотрудничества на самом высоком уровне и самая искренняя обеспокоенность безопасностью Сербии?

На церемонии вручения американцами этого подарка на базе имени национального героя Стевицы Йовановича в Панчеве американский посол Кайл Скотт заявил: "Я надеюсь, что однажды в одной операции будут участвовать ваши "хаммеры" из Сербии и наши "хаммеры" из Соединенных Штатов". Нам известно, какие операции имел в виду Кайл Скотт. Он подразумевал вероломные операции НАТО, в которых нашим военным пришлось бы обагрить руки кровью невинных мирных жителей. Так же НАТО действовал во время преступной агрессии против Сербии.

Сербия действительно приобрела мощное оружие, но не благодаря военному сотрудничеству с НАТО. Мощное оружие нам передали Россия и Белоруссия, а кроме того, Россия позволила нам на выгодных условиях купить современные боевые системы. Это известно любому гражданину нашей страны. Ясно, что сотрудничество с Россией преобразило нашу армию и вновь сделало ее уважаемой силой. Что касается результатов сотрудничества с НАТО, то они призрачны и почти незаметны. Хотя наши офицеры и политики, которые отвечают за сотрудничество с НАТО, наперебой расхваливают успешное сотрудничество и великолепные достигнутые результаты, их не видно. Или, лучше сказать, их не видят граждане Сербии, которые внимательно следят за динамичным восстановлением нашей армии и боеспособности страны. Возможно, ИПАП 2 будет отличаться. Это станет понятно после его публикации на сайте Министерства иностранных дел. И все-таки вероятность слишком мала, если учесть долгосрочные результаты сотрудничества по предыдущему соглашению.

Что говорит НАТО

В ожидании обещанного Министерство иностранных дел Сербии опубликует текст нового соглашения ИПАП. В Министерстве нам заявили, что это произойдет в ближайшие дни, когда завершатся все необходимые процедуры. Журнал "Печат" обратился в НАТО с просьбой предоставить нам (во имя прозрачности наших отношений) это соглашение для детального анализа.

Но вместо ИПАП мы получили следующее заявление от представителей НАТО, которое публикуем полностью без дополнительных комментариев, поскольку они излишни. "Мы приветствуем такое развитие событий, которое ясно подтверждает желание Сербии укреплять свое давнее партнерство с НАТО. Индивидуальный план партнерства с НАТО (ИПАП) создан для стран, где есть политическая воля и возможности углублять сотрудничество с НАТО. ИПАП задуман так, чтобы охватывать все самые разные механизмы сотрудничества, благодаря которым страна-партнер поддерживает отношения с альянсом, и чтобы заострять внимание на определенных сферах, тем самым поддерживая ее реформаторские устремления".

Опасения из-за России

Военное сотрудничество с Россией в Сербии отмечают все, поскольку благодаря ему Вооруженные силы Сербии развиваются и крепнут. А вот военное сотрудничество с НАТО остается покрыто тайной, и его вклад в рост нашей боеспособности не очевиден.

Страны-члены НАТО, с которыми мы соседствуем, да и весь Североатлантический альянс, обеспокоены всем, что хоть как-то повышает обороноспособность Сербии. Но даже если речь идет о наступательных вооружениях, НАТО нечего опасаться, так как Сербия - маленькая страна, которая никому не угрожает и хочет со всеми сотрудничать. Если же альянс настолько озабочен, даже когда дело касается оборонительных вооружений, то единственный вывод, который мы можем сделать, такой: вероятно, по-прежнему существует вариант военного решения проблем на Балканах, и Сербия вновь может подвергнуться прямой агрессии Запада. Вполне вероятно, что у него нет подобных намерений, но он хочет сохранить возможность угрожать Сербии чем-то подобным, оказывая таким образом на нее влияние. Зенитные-ракетные комплексы С-400 исключают подобные угрозы, поэтому западные силы всеми способами стараются помешать их закупке, в том числе закрывая воздушное пространство для перелетов над соседними с нами странами.

Любан Каран (Љубан Каран)