Пресечь нападения на военную полицию РФ в Сирии: метод от психологов

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После многочисленных кадров с нападениями представителей агрессивной части курдского населения севера Сирии на российские военные патрули обозначилось обсуждение того, как поступать российским военнослужащим, чтобы не только предотвратить порчу военной техники, но и сохранить свои жизни и здоровье, чтобы в целом пресечь нападения.

Разговор о сохранении жизни и здоровья зашёл после того, как курды опубликовали кадры, на которых они забрасывают российские бронемашины бутылками с зажигательной смесью. Несколько "коктейлей Молотова" угодили в транспортные средства, вызвав кратковременное возгорание на их корпусе. В один из моментов такой атаки, когда машины забрасывали ещё и камнями, рядом с бронеавтомобилем "Тайфун" стоял российский военнослужащий. К счастью, лица из толпы не стали бросать камнями и бутылками в него. Но ситуация сложна тем, что в любой момент могут появиться и более агрессивные провокаторы, которые решат действовать уже напрямую против военнослужащих. Да и возгорание машины российского патруля вследствие попадания бутылки с зажигательной смесью шалостью назвать сложно.

На данный момент военнослужащие стараются избегать ответов на эти провокации. Машины просто продолжают движение через населённый пункт, даже в случае получения явных повреждений, включая повреждения от открытого пламени. Безусловно, ни о каком силовом воздействии со стороны российских военных на местное население речи быть не может, ведь именно на вооружённый ответ организаторы провокаций и рассчитывают.

Но тогда как поступать?

Эксперты в области психологии отмечают, что эффективным способом было бы проведение прямых переговоров с местными старейшинами. По понятным причинам, без их ведома эти атаки на российские патрули не проходят. На этих встречах деликатно и доходчиво вполне можно объяснить старейшинам и главам общин, для чего на севере Сирии находится российская военная полиция.

В этом объяснении могли бы присутствовать доводы о том, что место российских военных полицейских в районах компактного проживания курдов на севере Сирии "очень хотели бы занять турецкие войска и подконтрольным им формирования". И что турецкий контингент может легко записать каждого "активиста" с камнями (не говоря уже о людях с "коктейлями Молотова") в представителей вооружённого крыла РПК (Рабочая партия Курдистана) – организации, которая турками признана террористической со всеми вытекающими последствиями.

На такие "круглые столы" целесообразно приглашать и тех, кто принимал непосредственное участие в атаках на российский военный патруль, тем более что лица большинства отлично просматриваются на ими же опубликованных видео.

Такие беседы с местным населением на его территории вполне могли бы иметь сильный психологический эффект - без применения жёстких методов, чтобы не просто снизить агрессивность отдельных представителей толпы, но и свести вероятность самих атак к минимуму.