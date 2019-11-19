Войти
Военное обозрение

Пресечь нападения на военную полицию РФ в Сирии: метод от психологов

536
0
+1

Источник изображения: topwar.ru

После многочисленных кадров с нападениями представителей агрессивной части курдского населения севера Сирии на российские военные патрули обозначилось обсуждение того, как поступать российским военнослужащим, чтобы не только предотвратить порчу военной техники, но и сохранить свои жизни и здоровье, чтобы в целом пресечь нападения.

Разговор о сохранении жизни и здоровья зашёл после того, как курды опубликовали кадры, на которых они забрасывают российские бронемашины бутылками с зажигательной смесью. Несколько "коктейлей Молотова" угодили в транспортные средства, вызвав кратковременное возгорание на их корпусе. В один из моментов такой атаки, когда машины забрасывали ещё и камнями, рядом с бронеавтомобилем "Тайфун" стоял российский военнослужащий. К счастью, лица из толпы не стали бросать камнями и бутылками в него. Но ситуация сложна тем, что в любой момент могут появиться и более агрессивные провокаторы, которые решат действовать уже напрямую против военнослужащих. Да и возгорание машины российского патруля вследствие попадания бутылки с зажигательной смесью шалостью назвать сложно.

На данный момент военнослужащие стараются избегать ответов на эти провокации. Машины просто продолжают движение через населённый пункт, даже в случае получения явных повреждений, включая повреждения от открытого пламени. Безусловно, ни о каком силовом воздействии со стороны российских военных на местное население речи быть не может, ведь именно на вооружённый ответ организаторы провокаций и рассчитывают.

Но тогда как поступать?

Эксперты в области психологии отмечают, что эффективным способом было бы проведение прямых переговоров с местными старейшинами. По понятным причинам, без их ведома эти атаки на российские патрули не проходят. На этих встречах деликатно и доходчиво вполне можно объяснить старейшинам и главам общин, для чего на севере Сирии находится российская военная полиция.

В этом объяснении могли бы присутствовать доводы о том, что место российских военных полицейских в районах компактного проживания курдов на севере Сирии "очень хотели бы занять турецкие войска и подконтрольным им формирования". И что турецкий контингент может легко записать каждого "активиста" с камнями (не говоря уже о людях с "коктейлями Молотова") в представителей вооружённого крыла РПК (Рабочая партия Курдистана) – организации, которая турками признана террористической со всеми вытекающими последствиями.

На такие "круглые столы" целесообразно приглашать и тех, кто принимал непосредственное участие в атаках на российский военный патруль, тем более что лица большинства отлично просматриваются на ими же опубликованных видео.

Такие беседы с местным населением на его территории вполне могли бы иметь сильный психологический эффект - без применения жёстких методов, чтобы не просто снизить агрессивность отдельных представителей толпы, но и свести вероятность самих атак к минимуму.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Турция
Компании
ВПВС РФ
Проекты
Тайфун
Похожие новости
28.10.2019
Самолеты Ил-76 ВКС доставили в Сирию бронеавтомобили для военной полиции России
28.10.2019
Люди с опытом: в Сирию прибыли российские полицейские
23.01.2018
Итоги российской операции в Сирии: анализ западных аналитиков
20.12.2017
В единой маскировочной расцветке
26.12.2016
Шойгу: батальон военной полиции будет следить за порядком в Алеппо
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.11 12:44
  • 12
Эмираты купили половину акций КБ холдинга "Вертолеты России"
  • 19.11 12:37
  • 26
Минобороны выдало новый контракт на производство БМП-3
  • 19.11 12:09
  • 30
Путин поручил составить планы включения оборонных предприятий в нацпроекты
  • 19.11 12:04
  • 1
Глава Крыма назвал возвращение кораблей Украине жестом доброй воли
  • 19.11 11:03
  • 1
"Роскосмос" запатентовал схему двигателя для "космолета"
  • 19.11 10:36
  • 10
Турция и США совместно оценят "функциональные возможности" С-400
  • 19.11 09:44
  • 287
Конфликты: Йемен - "забытая" война
  • 19.11 08:47
  • 62
Путин призвал создать в России максимальную свободу для бизнеса в сфере искусственного интеллекта
  • 19.11 07:06
  • 1
NASA: Российские "Союзы" нам больше не нужны
  • 19.11 03:39
  • 1
Россия получила первые заявки на экспортный Су-34
  • 19.11 01:51
  • 77
"Уралвагонзавод" модернизировал пушку для "Арматы"
  • 19.11 01:22
  • 3
В Китае заявили о "прорыве" при создании двигателя для истребителя J-20
  • 19.11 00:52
  • 9
Sohu (Китай): российский адмирал заявил о самых мощных противокорабельных ракетах, способных уничтожить целую авианосную группу
  • 19.11 00:48
  • 33
"Армате" добавили целей
  • 19.11 00:12
  • 45
Sohu рассказало, как Ту-160 на форсаже ушел от японских F-35