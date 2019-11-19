В Израиле: Палестинцы применили ракету с 400-килограммовой боеголовкой

Источник изображения: Facebook/The Palestinian Information Center

СМИ Израиля продолжают анализировать ситуацию с безопасностью страны. На новое оружие исламских радикалов обращает внимание информационный ресурс "Мако".

Речь идёт о ракете под названием "Буркан", одна из которых не так давно упала на территории регионального совета Эшколь, который расположен рядом с сектором Газа. По сведениям "Мако", взрыв оставил воронку диаметром шестнадцать метров и глубиной два. Это куда больше, чем повреждения от обычной ракеты, что периодически разрываются на землях израильтян.

Это оружие палестинцев имеет небольшую дальность – 3-5 километров, но, как утверждается, оснащено боеголовкой массой в 400 кг. Мощь подобного оружия огромна, отмечается в статье, и ему по силам разрушить бетонные сооружения и укрепления, жилые массивы, военные объекты Израиля.

Ракеты (в большей степени это похоже на реактивный снаряд), вероятно, произведены за пределами Газы. У израильтян есть опасение, что палестинцы могут увеличить их дальность до 10 километров. При этом короткое время полёта даёт мало возможностей по перехвату "Бурканов", а в производстве они на удивление дёшевы – по оценкам, одна единица стоит примерно 300-400 долларов США.

Источник изображения: Facebook/The Palestinian Information Center

Также указано, что министерство обороны Израиля пока никак не прокомментировало факт появления в секторе Газа столь разрушительного оружия, если оно действительно там имеется.

Баллистические ракеты с таким же названием – "Буркан" – используют хуситы в Йемене. Однако там речь идет о совершенно других системах с существенно большей дальностью - в десятки и даже сотни километров.