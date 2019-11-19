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ТАСС

Лавров рассказал о сотрудничестве Москвы и Минска по вопросам безопасности в космосе

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Это взаимодействие, по словам главы МИД РФ, включает в себя работу в ООН и в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Россия и Белоруссия продвигают конкретные предложения по укреплению доверия и безопасности в космическом пространстве. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам совместного заседания коллегий МИД России и Белоруссии.

"Это [взаимодействие] включает в себя работу и в ООН, и в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, продвижение конкретных инициатив, которые уже не один год получают подавляющую поддержку в соответствующих организациях, - сказал он. - Мы вместе с Республикой Беларусь продвигаем конкретные предложения о разработке и осуществлении мер по укреплению доверия в космическом пространстве. Это и тема международной информационной безопасности, и пресечение киберпреступности, многое другое".

Кроме того, в числе актуальных тем программы Лавров упомянул недопустимость героизации нацизма, а также нераспространение оружия массового уничтожения и недопустимость слома системы контроля над вооружениями.

"Эти конкретные инициативы вписываются в философию, которую разделяют наши государства, об обеспечении приверженности международному праву, полного уважения всеми и без каких-либо двойных толкований принципов Устава ООН", - пояснил министр.

"Это особенно важно в ситуации, когда сами основы роли ООН в мировых делах подвергаются сомнению, когда наши западные коллеги пытаются вместо универсальных норм международного права внедрять в практику изобретаемые узкой группой государств правила, которые могут варьироваться от случая к случаю", - заключил он.

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