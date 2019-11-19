Сооружением всех военных объектов займется Военно-строительная компания

В Санкт-Петербурге на Бычьем острове 1 сентября 2019 года открылся филиал Пансиона воспитанниц Минобороны России. Всего 232 дня потребовалось военным строителям, чтобы его построить.

Военные строители в прошлом году построили Нахимовское училище в Санкт-Петербурге (общая площадь - 52 тысячи квадратных метров) менее чем за полгода. В этом году опять же "стахановскими темпами" были сданы филиал Пансиона воспитанниц Минобороны России на острове Бычий в Северной столице и Президентское кадетское училище в Кемерово. Как военным строителям удается регулярно опережать сроки сдачи объектов, строить быстро и качественно, в том числе в сложных климатических условиях Арктики, а также о том, для чего в военном ведомстве потребовалось создать новую структуру - Военно-строительную компанию - "Российской газете" рассказал заместитель министра обороны России Тимур Иванов.

Тимур Вадимович, недавно президент России подписал указ о создании Военно-строительной компании. Зачем понадобилось создавать такую структуру и как это повлияет на масштабы, географию и финансирование военно-строительных программ?

Тимур Иванов: Хотел бы напомнить, что еще порядка 10 лет назад, когда все строительство военных объектов выводилось в коммерческий сектор, существовало почти 130 различных предприятий, подведомственных Спецстрою России.

Между тем Спецстрой - это Федеральное агентство, и оно не являлось непосредственным исполнителем работ.

И на самом деле, к сожалению, часть предприятий, а точнее 11 оставшихся "в живых", которые на сегодняшний день находятся в составе минобороны, по-прежнему входили в план приватизации. Это говорит о том, что попытка выйти на коммерческий рынок всегда существовала. С появлением ППК такая участь военно-строительному комплексу больше не грозит.

Наша задача, чтобы Военно-строительная компания как один большой генподрядчик собственными силами выполняла 60 процентов работ

В чем вы видите преимущества Военно-строительной компании по сравнению с ранее существовавшими строительными структурами?

Тимур Иванов: Это в первую очередь некоммерческий характер деятельности, наделение ее функциями и полномочиями публично-правового характера для выполнения государственной задачи, а также многоуровневая жесткая система внутреннего и внешнего контроля деятельности. В существующих коммерческих организациях вся структура управления выстроена для достижения максимального финансового результата, то есть прибыли. А в Военно-строительной компании все будет ориентировано на выполнение государственной задачи по строительству инфраструктуры Вооруженных сил. Мы создаем именно крупную строительную организацию, которая будет являться единственным исполнителем по госконтрактам с минобороны. Спецстрой же, являясь федеральным агентством, никогда не был исполнителем по контрактам, а лишь осуществлял управленческие функции в отношении подведомственных предприятий.

Как правило, ранее его предприятия делали сами не более 10-15 процентов. В основном заключали договоры с десятками подрядчиков и субподрядчиков. Выстраивались огромные производственные цепочки, в которых было трудно отслеживать прохождение средств и контролировать сроки и качество строительства. Наша задача, чтобы Военно-строительная компания как один большой генподрядчик собственными силами выполняла, по меньшей мере, 60 процентов работ, в том числе весь объем по режимным объектам.

Кроме того, статус публично-правовой компании дает концентрацию сил и средств в конкретном месте, возможность оперативно перебрасывать их вне зависимости от принадлежности. Возьмем нашу островную зону: Новосибирские острова, Земля Франца-Иосифа, Новая Земля, Курилы… Подрядчики, которые туда приходят, выставляют заоблачные цены за работу вахтовым методом. А будет совершенно другая история. Мы возьмем людей в штат, переправим их куда требуется, в том числе своим военным транспортом. Таким образом, упростим и оптимизируем логистику.

Темпы строительства, которые демонстрируют военные, впечатляют. Как удается возводить такие разнообразные и сложные объекты в рекордные сроки?

Тимур Иванов: Реализация наших проектов, действительно, проходит в рекордно короткие сроки - объекты полностью сдаем за четыре-шесть месяцев. Этого удается достичь благодаря современной организации строительства. Нами внедрены и активно используются новые технологии и материалы, а также изменена система управления военной стройкой. Из примеров - в 2017 году в сложнейших условиях Заполярья менее чем за 7 месяцев были введены в строй объекты филиала Нахимовского военно-морского училища в Мурманске. В 2018 году за 181 день было построено Петербургское Нахимовское училище. В этом году нами сданы филиал Пансиона воспитанниц Минобороны России в Санкт-Петербурге и Кемеровское президентское кадетское училище. Стоит отметить, что все объекты оснащены самым современным и передовым учебным оборудованием, соответствуют всем техническим требованиям и образовательным стандартам.

За семь лет всего нами было построено и реконструировано 7 высших и 16 довузовских учебных заведений, из которых 11 возведены с нуля. Кроме того, в кратчайшие, можно сказать, рекордные сроки удалось построить большое количество специальных объектов, госпиталей, оружейных складов, казарм.

За счет чего удается добиваться таких результатов?

Тимур Иванов: Не все знают, что Минобороны России - уникальный орган власти, который наделен полным комплексом полномочий в сфере капитального строительства, начиная от проектирования объектов и прохождения государственной экспертизы, заканчивая вводом объектов в эксплуатацию и выдачей разрешительной документации на построенные объекты. Поэтому министр обороны Сергей Шойгу перед нами поставил задачу создать максимально эффективную систему управления военной стройкой, которая учитывала бы проблемный опыт прошлых лет, позволяла бы вне зависимости от каких-либо внешних обстоятельств или недобросовестной конкуренции третьих лиц непрерывно осуществлять строительство необходимой инфраструктуры для Вооруженных сил. При этом за счет типизации и применения современных технологий необходимо было значительно сократить сроки строительства. Одновременно при этом увеличив качество, энергоэффективность и эксплуатационные характеристики построенных объектов.

У объектов военного назначения, разумеется, своя специфика. В чем она заключается?

Тимур Иванов: Нам необходимо возводить объекты в конкретные сроки вне зависимости от каких-либо обстоятельств, так как от этого напрямую зависит обороноспособность страны. В связи с этим ранее имевшиеся проблемы в виде недобросовестных субподрядчиков, срывавших сроки строительства, возможность наложения обременений на деятельность наших организаций привели к необходимости поиска новых экономических, правовых и организационных подходов к строительству. Тогда нами были сформулированы комплексные предложения по изменению подходов к строительству военных объектов. В том числе по выделению категории строительства объектов обороны и безопасности государства в отдельный правовой блок, который бы учитывал особенности их сметного нормирования, ускоренной и упрощенной процедуры получения всей разрешительной документации и, конечно, вывода военной стройки из коммерческого сектора. Предложения были поддержаны заместителем председателя правительства РФ Юрием Борисовым и помощником президента РФ Андреем Белоусовым и доложены главе государства.

Где сегодня задействованы военные строители?

Тимур Иванов: В настоящее время строительство ведется одновременно почти на 5 тысячах объектов по всей территории страны и за ее пределами. Только представьте, ежедневно на стройках трудится почти 30 тысяч человек. Ежегодно объемы строительства только увеличиваются. Начиная с 2013 года, они возросли в 12 раз. За последние 7 лет нами построено более 16 тысяч зданий различного назначения - новые боевые позиции, жилищно-казарменный фонд, полигоны, объекты военного образования и медицины. Военно-строительным комплексом реализованы беспрецедентные по своей сложности задачи по строительству объектов Арктической группировки. В этом году мы должны ввести в строй более 3700 зданий и уже сдали более 70 процентов от плана.

Реализация наших строительных проектов, действительно, проходит в рекордно короткие сроки - объекты полностью сдаем за четыре-шесть месяцев

Каким объектам уделяете первоочередное внимание?

Тимур Иванов: Нельзя сказать, что новые места для хранения вооружения важнее казарм или жилых домов, где будут проживать обслуживающие технику специалисты и члены их семей. Для военных строителей главное все-таки ввести все в установленные сроки с максимальным качеством. Мы строим объекты различного назначения, конечно, и объекты социального назначения - жилые дома, школы, детские сады, многофункциональные культурно-досуговые центры, спортивные сооружения, объекты военной медицины и санаторно-курортного обеспечения. Всего нами построено более 3 тысяч таких объектов. Введено в строй почти 50 тысяч квартир.

А к гражданскому строительству привлекают военных?

Тимур Иванов: За последние годы удалось реально изменить отношение в обществе к военно-строительному комплексу. Не просто изменить, а, условно говоря, из отметки "минус тысяча" подняться до "плюс тысяча". К нам начали обращаться за помощью субъекты Федерации. Сейчас строим пассажирский терминал в Карелии. После обращения главы Дагестана Владимира Васильева к президенту страны нам передали на реализацию программу в рамках нацпроекта "Образование". Также по поручению главы государства реконструируем аэродром Бельбек в Крыму. Формально это гражданский объект, но тем не менее именно военные строители за 7 месяцев сделали там новую взлетно-посадочную полосу. Обычно в среднем это занимает 2 года.

То есть выходит, что Минобороны с помощью Военно-строительной компании будет не только возводить свои объекты, но и зарабатывать на выполнении гражданских контрактов?

Тимур Иванов: Не совсем так. Конечно, за работу по таким заказам заплатят деньги. Но только в коммерческом предприятии прибыль распределяется между акционерами. А в некоммерческом - в нашем случае - идет на решение насущных задач. Имеются в виду задачи по линии Минобороны. Кроме того, прибыль может быть направлена на развитие производственных мощностей компании.

Юрий Гаврилов, Иван Петров