"Смертоносный утенок": появились первые зарубежные заявки на Су-32

"Рособоронэкспорт" получил первые заявки на поставку бомбардировщиков Су-32 (экспортное обозначение Су-34).

Об этом сообщил гендиректор компании Александр Михеев на авиакосмическом салоне "Дубай Эйршоу-2019".

- Работа у нас ведется. Несколько партнеров даже летали на этих самолетах. Так что ждем решений, проводим маркетинговую работу. Заявки есть, - цитирует главу "Рособоронэкспорта" РИА Новости.

Михеев, однако, не уточнил, какие страны являются потенциальными покупателями самолета.

Относящийся к поколению "4++" многофункциональный истребитель-бомбардировщик был принят на вооружение ВКС России в 2014 году. Свой боевой потенциал самолет впервые в полной мере продемонстрировал в ходе российской операции в Сирии.

К числу преимуществ машины относятся дальность полета до четырех тысяч километров и максимальная скорость до 1,9 тысячи километров в час.

Су-34 способен нести до восьми тонн полезной нагрузки и применять беспрецедентную номенклатуру оружия: 16 видов высокоточного управляемого и 19 видов неуправляемого.

Благодаря инновационной системе управления вооружением истребитель-бомбардировщик может наносить удары не только по неподвижным целям, но и обнаруживать, сопровождать и уничтожать движущиеся объекты.

За боевые характеристики на Западе Су-34 прозвали "смертоносным утенком" и неоднократно признавали самым грозным ударным самолетом в мире.

Тимур Алимов