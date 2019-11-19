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Известия.ru

Лавров заявил об углублении кризиса в сфере контроля вооружений

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Кризис в сфере контроля над вооружениями из-за действий США углубляется, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время открытия коллегии министерств иностранных дел России и Белоруссии в понедельник, 18 ноября.

"Нас беспокоит тот кризис, который сейчас углубляется, в сфере контроля над вооружениями. Имею в виду и решение Соединенных Штатов вслед за выходом из Договора о противоракетной обороне (ПРО. — Ред.) разрушить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД. — Ред.)", — цитирует его "РИА Новости".

Министр напомнил, что предложенные российской стороной меры, которые могли обеспечить жизнеспособность ДРСМД, были отвергнуты.

Он добавил, что в настоящий момент судьба договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) находится под вопросом, к этому добавляется и официальный отказ США ратифицировать договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Действие СНВ-3 заканчивается в феврале 2021 года. Документ был подписан в 2010 году и на данный момент является единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. В августе глава Пентагона Марк Эспер предложил включить в СНВ-3 "всё новое оружие России".

О том, что США приступили к реализации планов по размещению оружия в космосе, Лавров заявил 20 сентября. При этом, по его словам, Вашингтон отвергает предложения Москвы договориться об универсальном моратории на размещение оружия в космосе. Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был принят 50-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН 10 сентября 1996 года и открыт для подписания 24 сентября 1996 года. Он предполагал расширение до безусловных рамок ограниченный режим запрещения испытаний ядерного оружия, введенный Договором о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой 1963 года.

ДРСМД по инициативе США утратил силу со 2 августа, и уже 19 августа Вашингтон провел на острове Сан-Николас в Калифорнии испытания крылатой ракеты наземного базирования, дальность полета которой превышает 500 км. Договор был заключен между СССР и Соединенными Штатами в 1987 году и запрещал двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней и меньшей дальности.

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