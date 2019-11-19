Войти
Lenta.ru

Россия создаст исключительно боевой самолет

383
0
0
Як-130
Як-130.
Источник изображения: Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Учебно-боевой самолет Як-130 будет модернизирован до боевого, передает ТАСС заявление главы "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) Юрия Слюсаря.

"Здесь мы представляем начало проекта по его глубокой модернизации — мы значительным образом расширяем его боевые возможности. Он становится не просто учебно-боевой самолет, а в значительной степени боевой самолет", — сказал менеджер на авиасалоне Dubai Airshow 2019 (ОАЭ).

В августе ТАСС сообщило, что Воздушно-космические силы (ВКС) России имеют более 1,8 тысячи самолетов, в частности, около 150 учебно-тренировочных машин.

В июне журнал The National Interest написал, что российский учебно-боевой самолет Як-130 ("Рукавица" по классификации НАТО) и созданный на его основе итальянский M-346 Master ожидает "светлое будущее".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Италия
ОАЭ
Россия
Продукция
M-346
Як-130
Компании
ОАК
Персоны
Слюсарь Юрий
Похожие новости
09.09.2015
Уроки МАКСа-2015 — часть I
06.05.2013
Лидеры прежние
19.08.2009
Учебно-боевая конкуренция
01.07.2009
Новинки парижского салона
22.06.2009
Итальянские ВВС купили шесть учебных самолетов M-346 Master
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.11 12:37
  • 26
Минобороны выдало новый контракт на производство БМП-3
  • 19.11 12:33
  • 11
Эмираты купили половину акций КБ холдинга "Вертолеты России"
  • 19.11 12:09
  • 30
Путин поручил составить планы включения оборонных предприятий в нацпроекты
  • 19.11 12:04
  • 1
Глава Крыма назвал возвращение кораблей Украине жестом доброй воли
  • 19.11 11:03
  • 1
"Роскосмос" запатентовал схему двигателя для "космолета"
  • 19.11 10:36
  • 10
Турция и США совместно оценят "функциональные возможности" С-400
  • 19.11 09:44
  • 287
Конфликты: Йемен - "забытая" война
  • 19.11 08:47
  • 62
Путин призвал создать в России максимальную свободу для бизнеса в сфере искусственного интеллекта
  • 19.11 07:06
  • 1
NASA: Российские "Союзы" нам больше не нужны
  • 19.11 03:39
  • 1
Россия получила первые заявки на экспортный Су-34
  • 19.11 01:51
  • 77
"Уралвагонзавод" модернизировал пушку для "Арматы"
  • 19.11 01:22
  • 3
В Китае заявили о "прорыве" при создании двигателя для истребителя J-20
  • 19.11 00:52
  • 9
Sohu (Китай): российский адмирал заявил о самых мощных противокорабельных ракетах, способных уничтожить целую авианосную группу
  • 19.11 00:48
  • 33
"Армате" добавили целей
  • 19.11 00:12
  • 45
Sohu рассказало, как Ту-160 на форсаже ушел от японских F-35