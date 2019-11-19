Россия создаст исключительно боевой самолет

Учебно-боевой самолет Як-130 будет модернизирован до боевого, передает ТАСС заявление главы "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) Юрия Слюсаря.

"Здесь мы представляем начало проекта по его глубокой модернизации — мы значительным образом расширяем его боевые возможности. Он становится не просто учебно-боевой самолет, а в значительной степени боевой самолет", — сказал менеджер на авиасалоне Dubai Airshow 2019 (ОАЭ).

В августе ТАСС сообщило, что Воздушно-космические силы (ВКС) России имеют более 1,8 тысячи самолетов, в частности, около 150 учебно-тренировочных машин.

В июне журнал The National Interest написал, что российский учебно-боевой самолет Як-130 ("Рукавица" по классификации НАТО) и созданный на его основе итальянский M-346 Master ожидает "светлое будущее".