Спасению из "полыхающей" российской АПЛ впечатлились в США

Кадры учений по спасению моряков через торпедные аппараты внутри атомной подводной лодки (АПЛ) К-456 "Тверь" проекта 949А "Антей" являются зрелищем не для слабонервных, пишет The Drive.

Таким образом американское издание отреагировало на ролик телеканала "Звезда", в котором показано "учение по борьбе за живучесть корабля при возникновении в одном из отсеков субмарины пожара".

The Drive напоминает, что К-456 "Тверь" относится к тому же проекту АПЛ, что и затонувшая в августе 2000 года в Баренцевом море субмарина К-141 "Курск". "Бегство от горящей подводной лодки в громоздком костюме через торпедный аппарат, конечно, не для слабонервных, но наличие как можно большего количества вариантов, чтобы выбраться живым, несомненно, приветствуется", — пишет издание.

В октябре 2018 года портал Mil.Press FLOT написал, что спустя 18 лет после катастрофы К-141 "Курск" российский флот не располагает возможностями оперативного спасения моряков из терпящих бедствие субмарин.