Фрагменты выставочной экспозиции авиасалона Dubai Airshow 2019

В период с 17 по 21 ноября 2019 года в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) близ аэропорта Аль-Мактум проходит Международная авиационно-космическая выставка Dubai Airshow 2019. Блог bmpd предлагает вашему вниманию подборку фотографий с места событий.

Главный выставочный павильон авиасалона Dubai Airshow 2019 (c) bmpd

По заявлениям организаторов - это третья крупнейшая в мире авиационная выставка (после Ле-Бурже и Фарнборо). В этом году в мероприятии принимают участие более 1300 экспонентов и ожидается порядка 90 000 посетителей. На открытии присутствовали премьер-министр и правитель Дубая шейх Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум и наследный принц Абу-Даби заместитель Верховного главнокомандующего вооруженными силами ОАЭ шейх Мохаммед ибн Зайд Аль Нахайян.

Выставочный павильон авиасалона Dubai Airshow 2019 (c) bmpd

На статической экспозиции представлено около 165 летательных аппаратов. Согласно программе мероприятия, впервые на Ближнем Востоке должен был демонстрироваться истребитель Lockheed Martin F-35 Lighting II, однако самолет принял участие лишь в летной программе и возможности увидеть его на статической экспозиции посетителям не представилось.

Легкий двухмоторных самолет Diamond DA62 в версии MSA (Maritime Surveillance Aircraft), предназначенной для наблюдения за морским пространством, на статической экспозиции авиасалона Dubai Airshow 2019 (с) bmpd

Легкий самолет Diamond DA62 MSA с быстросменным блоком оптико-электронного оборудования Trakka Systems SWE-400 LE. С начала 2020 года планируется начать оснащение данных самолетов радиолокационными станциями Gabbiano TS-80 производства итальянской компании Leonardo (с) bmpd

Впервые в рамках авиасалона Dubai Airshow 2019 была представлена боевая версия учебно-тренировочного самолета Leonardo M-346, получившая соответствующее обозначение M-346FA. Самолет оснащен семью точками подвески и радиолокационной станцией Х-диапазона Leonardo Grifo 346 (с) bmpd

Легкий боевой самолет В-250 Bader разработки эмиратской компании Calidus на статической экспозиции авиасалона Dubai Airshow 2019 (с) bmpd

Учебно-тренировочный самолет Super Mushshak производства пакистанского государственного предприятия Pakistan Aeronautical Complex на статической экспозиции авиасалона Dubai Airshow 2019 (с) bmpd

Легкий многоцелевой вертолет Ми-2МСБ-1 разработки украинского предприятия "Мотор Сич" на статической экспозиции авиасалона Dubai Airshow 2019 (с) bmpd

Беспилотный летательный аппарат вертикального взлета и посадки U8EW производства китайской корпорации AVIC в выставочном павильоне авиасалона Dubai Airshow 2019 (c) bmpd

Беспилотный летательный аппарат SY261H вертолетного типа разработки китайской компании Shenzhen Sunwin (с) bmpd

Ракета Brimstone класса "воздух-поверхность" производства европейского объединения MBDA (c) bmpd

Противотанковый ракетный комплекс пятого поколения MMP производства европейского объединения MBDA (c) bmpd

Легкая бронированная машина Oshkosh Joint Light Tactical Vehicle (JLTV) с колесной формулой 4х4 (с) bmpd