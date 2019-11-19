Войти
WarSpot

На 80 км из пушки

521
0
0
Источник изображения: warspot.ru

Немцы не отстают от американцев в разработке дальнобойной артиллерии. Вчера, 17 ноября, портал defenceweb.co.za сообщил о том, что совместное немецко-южноафриканское предприятие Rheinmetall Denel Munition (RDM) провело новую демонстрацию своих активно-реактивных артиллерийских снарядов.

Испытания проходили на южноафриканском полигоне Armscor Alkantpan и даже за его пределами. Так, чтобы испытать свои самые дальнобойные снаряды, RDM пришлось брать разрешения у соседних ферм и вести огонь инертными боеприпасами.

Опытный стенд, имитирующий орудие САУ PzH 2000

Источник изображения: defenceweb.co.za

RDM установила рекорд, выстрелив 155-мм снарядом V-LAP Assegai M2005 HE из ствола длиной 39 калибров на расстояние 53 917 м. Для стрельбы снарядом M9703 V-LAP использовалась гаубица Denel G6 с длиной ствола 52 калибра, результат стрельбы — 76 280 м. По словам Рода Кейзера, руководителя отдела разработки продукции в RDM, если бы встречный ветер при испытаниях был слабее, то M9703 V-LAP смог бы преодолеть более 80 км.

Семейство снарядов V-LAP от RDM является самыми дальнобойными серийными некорректируемыми боеприпасами. Снаряд М2005 V-LAP оснащён ракетным двигателем, который дополнительно разгоняет его после выхода из ствола орудия, что позволяет поражать цели на большем расстоянии с относительно высокой точностью.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
США
Продукция
PzH 2000
Компании
Rheinmetall
Похожие новости
30.06.2016
Литва получила первые две самоходные гаубицы PzH 2000
22.10.2013
Израиль объявит тендер на поставку гаубиц
03.12.2012
Интегрированное поле боя
23.04.2012
Греция: о коррупции в программах вооружений
14.12.2011
Rheinmetall Defence – новый поставщик Российской армии
18.03.2008
Компании "БАе системз" и "ST-Кинетик" в апреле представят предложения по тендеру на поставку ВС Индии сверхлегких гаубиц
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.11 12:44
  • 12
Эмираты купили половину акций КБ холдинга "Вертолеты России"
  • 19.11 12:37
  • 26
Минобороны выдало новый контракт на производство БМП-3
  • 19.11 12:09
  • 30
Путин поручил составить планы включения оборонных предприятий в нацпроекты
  • 19.11 12:04
  • 1
Глава Крыма назвал возвращение кораблей Украине жестом доброй воли
  • 19.11 11:03
  • 1
"Роскосмос" запатентовал схему двигателя для "космолета"
  • 19.11 10:36
  • 10
Турция и США совместно оценят "функциональные возможности" С-400
  • 19.11 09:44
  • 287
Конфликты: Йемен - "забытая" война
  • 19.11 08:47
  • 62
Путин призвал создать в России максимальную свободу для бизнеса в сфере искусственного интеллекта
  • 19.11 07:06
  • 1
NASA: Российские "Союзы" нам больше не нужны
  • 19.11 03:39
  • 1
Россия получила первые заявки на экспортный Су-34
  • 19.11 01:51
  • 77
"Уралвагонзавод" модернизировал пушку для "Арматы"
  • 19.11 01:22
  • 3
В Китае заявили о "прорыве" при создании двигателя для истребителя J-20
  • 19.11 00:52
  • 9
Sohu (Китай): российский адмирал заявил о самых мощных противокорабельных ракетах, способных уничтожить целую авианосную группу
  • 19.11 00:48
  • 33
"Армате" добавили целей
  • 19.11 00:12
  • 45
Sohu рассказало, как Ту-160 на форсаже ушел от японских F-35