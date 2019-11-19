На 80 км из пушки

Немцы не отстают от американцев в разработке дальнобойной артиллерии. Вчера, 17 ноября, портал defenceweb.co.za сообщил о том, что совместное немецко-южноафриканское предприятие Rheinmetall Denel Munition (RDM) провело новую демонстрацию своих активно-реактивных артиллерийских снарядов.

Испытания проходили на южноафриканском полигоне Armscor Alkantpan и даже за его пределами. Так, чтобы испытать свои самые дальнобойные снаряды, RDM пришлось брать разрешения у соседних ферм и вести огонь инертными боеприпасами.

Опытный стенд, имитирующий орудие САУ PzH 2000 Источник изображения: defenceweb.co.za

RDM установила рекорд, выстрелив 155-мм снарядом V-LAP Assegai M2005 HE из ствола длиной 39 калибров на расстояние 53 917 м. Для стрельбы снарядом M9703 V-LAP использовалась гаубица Denel G6 с длиной ствола 52 калибра, результат стрельбы — 76 280 м. По словам Рода Кейзера, руководителя отдела разработки продукции в RDM, если бы встречный ветер при испытаниях был слабее, то M9703 V-LAP смог бы преодолеть более 80 км.

Семейство снарядов V-LAP от RDM является самыми дальнобойными серийными некорректируемыми боеприпасами. Снаряд М2005 V-LAP оснащён ракетным двигателем, который дополнительно разгоняет его после выхода из ствола орудия, что позволяет поражать цели на большем расстоянии с относительно высокой точностью.