Более 780 ед. автобронетанковой техники получили войска ЗВО в завершающемся году

ЦАМТО, 18 ноября. Более 780 ед. автобронетанковой техники получили соединения и воинские части Западного военного округа в 2019 году.

Помимо регулярно обновляемого парка транспортных машин, в этом году впервые в войска округа поступили двухзвенные снегоболотоходы ГАЗ-3344 для оснащения подразделений технической разведки и специальные многотонные самосвалы ШСРМ-30 для комплектования подразделений железнодорожных войск.

В боевые подразделения соединений и воинских частей в этом году поступили 90 ед. новых и модернизированных машин: более 35 боевых машин пехоты БМП-2М с усовершенствованным комплексом управления огнем и свыше 40 ОБТ Т-72Б3М с улучшенными боевыми характеристиками, а также 10 боевых машин пехоты БМП-3 и бронетранспортеров БТР-80.

Проводимая работа по комплектованию войск объединения техникой и вооружением позволила достичь доли современных образцов ВиВТ почти в 63 проц., сообщает пресс-служба ЗВО.