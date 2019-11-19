В ФСВТС сообщили, что Эр-Рияд интересовался российскими системами борьбы с беспилотниками

Как рассказали в службе, российская сторона неоднократно проводила подробные технические презентации таких комплексов

ДУБАЙ, 18 ноября. /ТАСС/. Россия проводила технические презентации новейших систем по борьбе с беспилотниками по запросу Саудовской Аравии, сообщили ТАСС в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) в ходе 16-го международного авиационно-космического салона Dubai Airshow 2019.

"В соответствии с обращениями саудовских партнеров российская сторона неоднократно проводила подробные технические презентации комплексов борьбы с БЛА [беспилотный летательный аппарат]. В настоящее время ожидается решение партнеров по данному вопросу", - отметили в ФСВТС.

Ранее на выставке в Дубае глава Ростеха Сергей Чемезов сообщил, что Саудовская Аравия может быть заинтересована в приобретении российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и комплексов ПВО "Тор" и "Панцирь" после атаки беспилотников на нефтяные объекты королевства в сентябре.

Dubai Airshow 2019 проходит с 17 по 21 ноября в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты). "Рособоронэкспорт" выступает на выставке организатором единой российской экспозиции, общая площадь которой составляет более 750 кв. м. Кроме Ростеха и "Рособоронэкспорта" свою продукцию представляют восемь ведущих российских холдингов, выпускающих вооружение и военную технику, в том числе Объединенная авиастроительная корпорация, "Вертолеты России", Объединенная двигателестроительная корпорация, НПО "Высокоточные комплексы", концерн ВКО "Алмаз-Антей", холдинг "Швабе" и другие.