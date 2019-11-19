На Украине заявили, что перед возвращением РФ "повредила" катера и буксир

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Обращают на себя внимание комментарии, которые в этот момент делают на Украине по поводу возвращения Россией двух катеров и рейдового буксира. Речь идёт о переданных Российской Федерацией в нейтральных водах катерах "Бердянск", "Никополь" и буксире "Яны Капу", на которых осуществлялась вооружённая провокация ВМСУ в российских территориальных водах в районе Керченского пролива.

В Киеве, как выясняется, далеко не все воодушевились передачей Россией трёх украинских судов. По мнению ряда политиков и политических экспертов, "это опасно для Украины, так как Россия рассчитывает на то, чтобы за рубежом оценили её жест".

Политический эксперт Анатолий Октисюк (Украина):

Россия сумела выйти (из ситуации) с максимальным бонусом. Сегодня она нашла способ не только преодолеть изоляцию, но и добиться от Украины принятия плана Кремля по Донбассу.

Напомним, что сегодня же в Кремле подтвердили готовность участвовать во встрече в так называемом нормандском формате. Эта встреча запланирована к проведению во Франции 9 декабря.

Октисюк:

Российская дипломатия сделала Украину в очередной раз. У русских надо поучиться, как получить из минуса большой плюс и политические преференции.

Далее украинский эксперт пишет, что "в России перед передачей кораблей Украине повредили сами корабли и порезали всё оборудование на них". В чём именно заключается "повреждения" украинских судов, которые сам же Октисюк называет "посудинами", и где доказательства "порчи имущества", не сообщается. Зато эксперт отмечает, что теперь Украине придётся везти в Париж документ, в котором Зеленский обяжется выполнять все условиях Минских соглашений.

Тем временем, замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль объявила, что "приказ трибунала о возвращении кораблей не был самоцелью". По словам Зеркаль, Украина теперь намерена через международные институты добиваться от России компенсации и за моряков, и за катера с буксиром.