Глава ФСВТС назвал условие военного сотрудничества с Ираном

Россия готова обсуждать с Ираном вопрос поставок оружия, однако выполнение достигнутых договоренностей начнется только после того, как будут отменены международные санкции. Об этом на выставке в Дубае заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев.

По словам Шугаева, Иран может быть заинтересован в поставках боевых самолетов и вертолетов, а также танков, кораблей, береговых ракетных комплексов, авиадвигателей и запчастей для ремонта всей этой техники, передает "РИА Новости".

В апреле глава МИДа Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что страна рассматривает сценарий выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) как ответ на санкции США.

Иран находится под различными санкциями ООН, в том числе по сегменту военно-технического сотрудничества, более 10 лет. Также на страну наложены ограничения со стороны США. В частности, 6 августа 2018 года президент США Дональд Трамп подписал указ о поэтапном восстановлении санкций в отношении Ирана. Ограничения затронули торговлю с Тегераном золотом и рядом металлов, операции с иранской национальной валютой и госдолгом, также был введен запрет на продажу иранскому правительству долларов.