Британцы строят новые фрегаты

Британский флот пополнится "бюджетными фрегатами". Вчера, 17 ноября, портал ukdefencejournal.org.uk сообщил о том, что Минобороны Великобритании подписало контракт с компанией Babcock контракт на постройку пяти кораблей проекта Type 31.

Согласно контракту общей стоимостью £1,25 млрд, каждый корабль будет стоить £250 млн. Первый из них планируют передать флоту уже в 2023 году. В основе кораблей проекта Type 31 лежат фрегаты типа Iver Huitfeldt, принятые на вооружение ВМС Дании в 2011–2012 годах. Длина каждого такого корабля составляет почти 140 м, водоизмещение — 6650 т.

Рендер фрегата проекта Type 31 Источник изображения: ukdefencejournal.org.uk

Изначально ВМС Великобритании планировали приобрести 13 фрегатов проекта Global Combat Ship (GCS): 8 в противолодочной модификации и 5 многоцелевых кораблей. Но из-за высокой стоимости программы её ограничили восемью кораблями ( 26, ведётся сборка первого фрегата), позже было принято решение построить 5 многоцелевых фрегатов (Type 31) с более низкой стоимостью.

Согласно требованиям Минобороны Великобритании, новые фрегаты должны управляться экипажем из 100 человек и иметь возможность нести десант из 60 солдат. Скорость — не менее 28 узлов, дальность хода — 9000 морских миль при 12 узлах. Вооружение будет состоять из орудия калибра до 127 мм, а также ракет различных типов. Кроме того, на корме корабля будет располагаться ангар, способный вмещать два вертолёта типа Wildcat.