CBS News (США): российские военные заняли американскую авиабазу на севере Сирии

Российские военные заняли авиабазу американских ВВС на севере Сирии — не сделав ни одного выстрела. В своих репортажах с места событий российские государственные СМИ показали, как бойцы отрядов специального назначения провели операцию, похожую на вооруженное вторжение.

Вертолеты приземлились на пыльную взлетно-посадочную полосу, военные заняли боевые позиции. Русские пытаются представить захват аэродрома Кобани как некую победу.

Теперь над этой авиабазой, которую ранее занимали американские ВВС и которая служила им основной базой обеспечения в их борьбе против ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная на территории РФ - прим. ред.), развевается российский флаг.

Русские заняли эту базу спустя всего один день после того, как американские военные ее покинули, оставив там бараки, кровати, медицинские принадлежности и даже площадку с тренажерами, с которых были сняты все утяжелители, что сделало ее совершенно бесполезной.

Однако этого нельзя сказать о взлетно-посадочной полосе. Теперь построенная американцами взлетно-посадочная полоса находится под контролем русских.

Это уже второй значимый акт военной экспансии россиян в этом регионе за два дня. Ранее Россия объявила о том, что она открыла новую вертолетную базу в Камышлы, которая, как и Кобани, находится у турецкой границы. "Передислокация" американских военных означает, что теперь их присутствие сводится лишь к патрулированию нефтяных месторождений в сотрудничестве с курдскими союзниками Америки на местах. Даже командующий курдскими формированиями Мазлум Кобани (Mazloum Kobani) пожаловался на то, что внезапное отступление американских военных не оставило ему иного выбора, кроме как обратиться к русским.

В своем интервью CBS News Кобани сообщил, что им удалось достичь взаимопонимания с русскими, чтобы предотвратить атаки турецких военных в этом районе. Им пришлось заполнить тот вакуум, который после себя оставили американцы, российскими военными.

В результате этого неидеального решения русские теперь получили преимущество в этом районе.

Чарли Д'Агата (Charlie D'Agata)