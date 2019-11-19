Группа MBDA разработает европейскую ракету-перехватчик

ЦАМТО, 18 ноября. По информации группы MBDA, Совет ЕС одобрил реализацию в рамках программы "Постоянного структурированного сотрудничества" (PESCO) проекта TWISTER (Timely Warning and Interception with Space-based TheatER surveillance).

Целью данного международного проекта в сфере противоракетной обороны, в котором уже участвуют пять европейских стран, является разработка при поддержке Европейского фонда обороны (EDF) многоцелевого перехватчика для поражения перспективных угроз, принятие которого на вооружение запланировано на 2030 год.

С учетом имеющегося пробела в данной сфере, созданный в ходе проекта TWISTER компонент перехвата в конечном итоге станет ключевым вкладом европейских стран в миссию НАТО по противоракетной обороне территории, населения и вооруженных сил. Предполагается, что применяя рациональный подход и объединяя возможности, государства-участники программы PESCO извлекут выгоду от создания данного вооружения, сохранят стратегическую автономию и свободу действий.

Заатмосферный перехватчик позволит выполнять перехват целей различных типов, включая маневренные баллистические ракеты средней дальности, гиперзвуковые и скоростные сверхзвуковые крылатые ракеты, гиперзвуковые глайдеры, а также другие, более простые цели, в т.ч. истребители следующего поколения. Разрабатываемый перехватчик будет интегрирован с существующими и перспективными системами наземного и морского базирования.

В рамках данной программы MBDA будет опираться на опыт промышленного сотрудничества на европейском уровне, длительную реализацию программ в области противовоздушной обороны и прочные производственные отношения в Европе для создания обладающей широкими возможностями команды разработчиков.

По мнению генерального директора MBDA Эрика Беранже, проект создания перехватчика следующего поколения предоставит европейцам уникальную возможность объединить усилия в области противоракетной обороны и обеспечить суверенитет в жизненно важной сфере для обеспечения стратегической автономии. Учитывая необходимость применения значительного числа высоких технологий, процесс разработки перехватчика станет качественным рывком вперед для всего ракетного сектора Европы.

TWISTER является вторым проектом создания ракетных систем, которые будут поддерживаться в рамках программы PESCO, после одобренной в ноябре 2018 года программы BLOS (Beyond Line Of Sight), для которой MBDA предложила наземную боевую систему 5-го поколения. Проект BLOS предусматривает создание наземного ракетного комплекса для поражения целей вне зоны прямой видимости.