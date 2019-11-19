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ТАСС

Гидрографы Северного флота признаны лучшими в Военно-морском флоте России

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Специалисты-гидрографы
Специалисты-гидрографы ВМФ России.
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

За выдающиеся успехи в навигационно-гидрографическом, гидрометеорологическом и топогеодезическом обеспечении сил Военно-морского флота России в 2019 году им вручен переходящий кубок

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Гидрографическая служба Северного флота, которая в 2019 году в результате нескольких походов в Арктику открыла пять новых островов и один пролив, признана лучшей в Военном-морском флоте России. Об этом говорится в понедельник в сообщении пресс-службы Северного флота.

"За выдающиеся успехи в навигационно-гидрографическом, гидрометеорологическом и топогеодезическом обеспечении сил Военно-морского флота России в 2019 году гидрографическая служба Северного флота признана лучшей и удостоена переходящего кубка. Награда была вручена начальнику гидрографической службы Северного флота капитану 1-го ранга Александру Лозюку", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, в этом году гидрографы Северного флота выполнили несколько походов в Арктику на судах "Визир", "Горизонт", а также в составе комплексной экспедиции на спасательном буксирном судне "Алтай". В ходе океанографических исследований они провели съемку рельефа дна "общим объемом более 40 тыс. км", топографическую съемку береговой линии, геодезические работы на акватории Северного морского пути.

"Были открыты пять островов в бухте Визе острова Северный архипелага Новая Земля, новый пролив, отделивший полуостров Литтрова от острова Галля на архипелаге Земля Франца-Иосифа, выполнен промер в ранее необследованных проливах Бута, Северо-Восточном и Неймайера, а также уточнена максимальная глубина Баренцева моря. Общая площадь "белых пятен" в Арктике уменьшилась на 4,2 тыс. кв. км", - отмечается в сообщении.

По информации ведомства, высокую оценку получила работа гидрографов, проводимая совместно с Русским географическим обществом по поиску затонувших кораблей в Белом море. В 2020 году гидрографической службе Северного флота исполнится 100 лет. "Переходящий кубок, которым награждены гидрографы-североморцы, стал первым подарком к предстоящему юбилею", - говорится в сообщении.

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Россия
Проекты
2020-й год
Арктика
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СФ
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