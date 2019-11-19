Украина получила свои корабли и новое предупреждение от России

Источник изображения: topwar.ru

МИД России прокомментировал сообщения о передаче Украины военных кораблей, задержанных пограничниками РФ в ходе преднамеренной вооружённой провокации у Керченского пролива в ноябре прошлого года.

Внешнеполитическое ведомство подтвердило, что 18 ноября состоялась передача всех кораблей (катеров и буксира) Киеву на ответственное хранение. Это стало возможно, так как российские правоохранители уже закончили с ними все необходимые следственные действия по делу о незаконном пересечении границы, и их дальнейшее пребывание на российской территории не является необходимым.

Министерство иностранных дел также вновь обозначило официальную позицию Москвы по прошлогоднему инциденту. Согласно этой позиции, тогдашние киевские власти преднамеренно отдали своим военнослужащим преступный приказ, который привел к нарушению государственных границ Российской Федерации и всем последующим событиям. При этом сами украинские граждане, получившие такое распоряжение от собственного руководства, были осознанно подвергнуты опасности.

Было отмечено, что Россия и далее будет пресекать подобные акты в целях обеспечения безопасного судоходства в соответствии со своим законодательством и международным правом. Это является предупреждением в адрес новых властей Украины.

Пресс-служба ВМС Украины тем временем сообщает:

Украинские катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" направляются домой. Получили свои корабли.

Сегодня, 18 ноября в акватории Черного моря начат процесс по возвращению украинских катеров "Никополь", "Бердянск" и буксира "Яны Капу". Сейчас украинские буксиры "Титан", "Гайдамак" и поисково-спасательное судно "Сапфир" вместе с катерами и буксиром начали движение в направлении материковой Украины.

Пользователи уже высмеяли проход украинских катеров по Керченскому проливу:

Они хотели пройти под Крымским мостом и прошли, как немцы, тоже прошли по Москве.

Теперь с этих посудин власти Украины должны снять слепки и распространить по всем музеям Украины – смеху ради.

И как только украинские катера не столкнулись с опорами Крымского моста, ведь украинские учёные неоднократно предупреждали, что опоры "движутся". Сами, говорят, видели. На интерферометрию и Гугл-карты даже ссылались…

Напомним, что ранее украинские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" Федеральная служба безопасности вывела из числа вещественных доказательств в деле о вооружённом нарушении морских границ России. При этом оружие и бортовые записи, находившиеся на момент совершения украинской провокации, возвращать Киеву не стали.