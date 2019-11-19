Израиль озабочен появлением у арабских стран российского "купола"

Российская оборонная промышленность предлагает странам Ближнего Востока и Северной Африки радиоэлектронное оружие для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Об этом со ссылкой на российские СМИ, передаёт израильский новостной портал Ynet.

Указывается, что одна из оборонительных систем называется "Купол".

Презентация новейших образцов российского вооружения состоялась на выставке Dubai Airshow - 2019, однако никаких подробностей по поводу средств подавления беспилотников не приводится. Сами комплексы представлены пока лишь в виде моделей, отмечает Ynet.

По словам гендиректора "Рособоронэкспорта" Александра Михеева, арабским странам уже направлены предложения, включая "услуги по построению эшелонированной зонально-объектовой системы радиоэлектронного противодействия". Как указывает руководство российского спецэкспортёра, система надёжно защищает целые территории и одиночные объекты как от отдельных беспилотников, так и от их групп, включая рои дронов.

Во время презентации специалисты "Рособоронэкспорта" ограничились разъяснениями по поводу возможностей систем для подавления беспилотников. В частности, они сообщили, что комплекс "Репеллент" способен "обнаруживать и подавлять беспилотники на расстоянии не менее 30 км", а "Сапсан-Бекас" - не менее 20 км, причём в "любое время года, в любых климатических поясах и в самых неблагоприятных погодных условиях", включая пыль, дождь и сильный ветер.

Что касается "Купола", в названии которого угадывается израильский "Железный купол" (тактическая противоракетная система, которая применяется Армией обороны Израиля при защите от ракет, запускаемых из палестинского сектора Газа), то о нём сказано, что система способна создавать над объектами защитный купол - непреодолимый барьер для беспилотников, действующий в радиусе не менее 3 км, отмечает Eadaily.